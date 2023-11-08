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Kredi kartı ve banka kartında dikkat çeken gelişme: İsrail boykotu talebi patlattı: TROY'un kullanım hacmi yüzde 57 arttı

08.11.2023 07:59 | Son Güncelleme:
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Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.

Kredi kartı ve banka kartında dikkat çeken gelişme: İsrail boykotu talebi patlattı: TROY'un kullanım hacmi yüzde 57 arttı

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin arasındaki çatışmalarda, İsrail'in savaş suçları işlemesi ve sivil alanlara saldırılarının artmasının ardından dünya genelinde ve yurt içinde İsrail ürünlerine boykot kararları gündeme gelmişti. Sosyal medyada başlatılan boykot sonrası, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart TROY'un 2023'e ilişkin aylık işlem hacimleri paylaşıldı.

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Şirketin X üzerinden yaptığı duyuruda, TROY logolu kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ekimde yapılan toplam alışveriş tutarının bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artarak 30,5 milyar liradan 47,9 milyar liraya yükseldiği aktarılan duyuruda, kullanıcı sayısının da 19 milyona ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu artışta "İsrail'i destekleyen ülkelerin markalarının boykot edilmesi ve yerli ürünlere yönelimin" de etkili olduğu belirtiliyor.


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