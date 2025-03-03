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Kredi kartı ve kredi borçları devasa boyuta ulaştı! 328 milyar liralık borç takibe düştü... 2 milyon kişi yasal takipte

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.03.2025 10:01
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Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanıcısı bulunurken, borç krizi de derinleşiyor. Son beş yılda takipteki alacak miktarı ciddi bir şekilde arttı. Yüzde 115 varan takipteki alacak miktarı 328 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi ve kredi kartı borçları rekor seviyeye çıkarken, yaklaşık 2 milyon kişi yasal takibe düştü.

Kredi kartı ve kredi borçları devasa boyuta ulaştı! 328 milyar liralık borç takibe düştü... 2 milyon kişi yasal takipte

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi sonrası ekonomik dengelerde bozulma yaşandı. Birçok iş yerinin kapanması, birçok kişinin işsiz kalması gibi durumlar karşısında vatandaşlar kredi kartı ve kredi kullanımına yöneldi.

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TAKİPTEKİ ALACAK MİKTARI 328 MİLYAR LİRAYA ÇIKTI

Son beş yılda bireysel kredi ve kredi kartı borçları rekor seviyelere ulaşırken, Nefes Gazetesi'nin haberine göre takipteki alacak miktarı 328 milyar liraya çıktı. Yüksek faiz oranları nedeniyle borçlarını yeniden yapılandıramayan birçok kişi, bankaların yasal takibine girdi.

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Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar son beş yılda %115 oranında artarak 328 milyar 754 milyon liraya ulaştı.

Son 5 yıldaki tablo şu şekilde:

2020 Şubat: 152 milyar 580 milyon TL
2025 Şubat: 328 milyar 754 milyon TL

BİREYSEL KREDİLERDE YÜZDE 586, BİREYSEL KREDİ KARTLARINDA YÜZDE 958'LİK ARTIŞ YAŞANDI

Bu süreçte özellikle bireysel kredilerde %586, bireysel kredi kartlarında ise %958’lik artış yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verilerine göre, yakın izlemedeki kredi miktarı (geri ödemesi riskli olan krediler) Eylül 2024 itibarıyla 1 trilyon 197 milyar liraya yükseldi. 2023’te bu rakam 912 milyar lira seviyesindeydi. Tahsil edilmesi zor olan kredilerin toplamı ise 250 milyar liraya ulaştı.

BORÇLU SAYISI 2 MİLYONA YAKLAŞIYOR

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre:

2020 yılında bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 690 bin 355 idi. 2024 yılı sonu itibarıyla bu sayı 1 milyon 859 bin 843 kişiye ulaştı.
1 milyon 375 bin kişi bireysel kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düştü.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı banka borç
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