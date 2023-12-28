Kredi kartına taksit kalkacak derken ortaya çıktı! Cebinde kredi kartı olanların hesabı yapıldı: Yüzde 116 arttı

Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme hamleleri peş peşe gelirken kredi kartı harcamaları da radardan kaçamadı. Önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, “2023'ün ilk yarısında kredi kartları ve taşıt kredileri öncülüğünde, bireysel kredi büyümesi tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıkmıştı. Gerek tüketim gerekse borçlanma aracı olarak kullanılan bireysel kredi kartlarıyla yapılan harcamalar ise yüzde 4,2 ile görece yüksek bir hızda seyretmekle birlikte daha ılımlı bir patikaya doğru ilerlemektedir” demişti.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN KREDİ KARTI TAKSİT MESAJI

Son olarak Türkiye’nin gündemine oturan açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek yaptığı açıklamasında “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu da vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor. Bu iyi bir şey değil” ifadelerini kullandı.

KASIM AYINDA YAPILAN KARTLI ÖDEME YÜZDE 116 ARTTI

Vatandaşlar arasında tepkiye neden olan açıklama sonrası Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan son veri kredi kartı kullanımına ilişkin detayları gözler önüne serdi. Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Kasım ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116 artarak 887,9 milyar lira oldu.

115,8 MİLYON KREDİ KARTI VAR

Kasım ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı 115,8 milyon, banka kartı sayısı 188,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 88 milyon oldu.

1 YILDA KREDİ KARTI SAYISINDA YÜZDE 18’LİK ARTIŞ

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 18’lik, banka kartı sayısında yüzde 12’lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 26’lık artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 391,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış oldu.







