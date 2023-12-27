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Kredi kartına taksit kalkacak mı? Bakan Şimşek konuştu, kredi kartları ile ilgili o detay ortaya çıktı: ‘Yandık! Bizi çok üzerler’

27.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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Kredi kartında taksit uygulaması kalkıyor mu? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından milyonlarca kredi kartı kullanıcısı bu sorunun yanıtını merak etmeye başladı. Bakan Şimşek kredi kartı ile taksit imkanı için ‘Dünyada sadece bizde var. Bu iyi bir şey değil’ diyerek Kredi kartına taksite son verilebileceğinin sinyalini verdi. Detaylar ise Cumhurbaşkanlığı’nın 2024 programında ortaya çıktı. Vatandaş ise bu habere “Yandık! Bizi çok üzerler” diyerek karşılık verdi.

Kredi kartına taksit kalkacak mı? Bakan Şimşek konuştu, kredi kartları ile ilgili o detay ortaya çıktı: ‘Yandık! Bizi çok üzerler’

Kredi kartı milyonlarca insan tarafından neredeyse tüm alışverişlerde kullanılıyor. Kredi kartına taksit ise vatandaşlar tarafından adeta vazgeçilmez hale geldi. Kredi kartında taksitin iptal edilebileceğinin sinyali ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten geldi. Hazine’nin başındaki isim Mehmet Şimşek iş ve finans dünyasıyla buluşmasında kredi kartına taksit imkanı ile ilgili çok konuşulacak bir mesaj verdi. Şimşek yaptığı açıklamasında “Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz. Bu da vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor. Bu iyi bir şey değil” dedi.

Kredi kartları ile ilgili alınan son kararda; havayolu, seyahat acentaları, konaklama ve yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit uygulaması kaldırılmıştı. Bakan Şimşek'in o açıklamasından sonra ise gözler acaba ‘bütün harcamalarda kredi kartına taksit uygulaması kalkacak mı?’ sorusunun yanıtına çevrildi.

YENİ YILDA KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ KALKABİLİR

Cumhurbaşkanlığı'nın 2024 programında da ‘ekonomik dengeleri bozucu ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecektir’ ifadesi yer alırken gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı da vurgulanıyor. Yani kredi kartından taksitli alışverişin bu ifadelere göre yeni yılda son bulma ihtimali bulunuyor.

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KREDİ KARTINA TAKSİT İÇİN VATANDAŞ NE DİYOR: ‘YANDIK! BİZİ ÇOK ÜZERLER’

Esnaf ise bir önceki sene yüzde 80 nakit olan bir cirolarının şu anda yüzde 85 kredi kartına döndüğünü belirtiyor. Vatandaş da kredi kartına taksit imkanının kalkmamasını istiyor. Show Haber muhabirinin kredi kartına taksit imkanı ile ilgili sorularını yanıtlayan vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

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“Yandık! Bizi çok üzerler çünkü ben çoğu zaman taksit yaptırıyorum tek çekim alamıyorum. Harcamalar genelde taksit yani. Ortalama gelirimizle birbirini tamamlıyor. Gelir çok düşük, gider onun 3-4 katı taksitin kalkması kötü etkiler. Bu bütün herkesi etkiler. Alım gücümüz düşer bir tık daha harcamalarımızı kısarız diye düşünüyorum.”

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Mehmet Şimşek kredi kartı taksit
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