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Kredi kartından para çekilir mi? Kredi kartından havale yapılır mı?

Dünya genelinde nakit para kullanımı azaldıkça kredi kartı kullanımı günden güne daha da artmaktadır. Her türlü finans işlemi, bireysel ya da kurumsal olarak kredi kartı ile yapılır hale gelmiştir. Dikkatli ve kontrollü kullanıldığında birçok avantajı bulunan kredi kartları hem online alışverişlerde hem de mağaza ve market alışverişlerinde çok sık kullanılan bir ödeme aracı olarak kabul edilmektedir.

Kredi kartından para çekilir mi? Kredi kartından havale yapılır mı?
Ferhan Petek

Bankalar ve finans kurumları tarafından bireysel ve kurumsal kullanıcılara sağlanan kredi kartları, nakit paranın bulunmadığı ya da yeterli olmadığı durumlarda her tür alışverişte kullanılabilir bir ödeme aracıdır. Kullanıcılarına birçok avantaj sağlayan kredi kartlarının sundukları imkanlar bankadan bankaya ya da kartın özelliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kredi kartlarını bilinçli olarak kullanmak, örnek olarak limit aşımı konusunda dikkatli olmak bazı hukuki durumlara varan cezalarla sonuçlanabilmektedir.

Güvenli alışveriş imkanı sağlayan, acil durumlarda kullanıcıyı güvende hissettiren kredi kartlarının bankadan bankaya değişiklik gösteren çeşitli kampanyaları, otomatik ödeme talimatları, nakit avans çekimi gibi çeşitli imkanları bulunmaktadır. Ayrıca taksitlendirme seçeneğinin sunulduğu durumlar, mağazalar, bankalar ve kampanyalar da kredi kartı kullanımının avantajlı olarak kabul edilmesinin nedenleri arasında yer almaktadır.

Kredi kartından para çekilir mi?

Hem fiziksel olarak marketlerde ve mağazalarda hem de internet üzerinden yapılan alışverişlerde çevrimiçi olarak kullanılabilen kredi kartlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunların başında kredi kartlarının sağladığı avantajlardan yararlanırken kontrollü olmak gelir. Örnek olarak kredi kartının borcu tamamen ödenemediği durumlarda düzenli olarak en azından minimum olan ödeme miktarı mutlaka ödenmelidir.

Bunun dışında yine kredi kartı avantajlarından biri olan kredi kartından para çekme işleminin de dikkatli olarak yapılması gerekir. Her ne kadar birçok faydası olsa da kredi kartından nakit çekme işlemi ya da kısaca nakit işlem veya nakit avans durumu işlem ücretleri ve faiz oranları düşünülerek yapılmalıdır.

Nakit avans ya da nakit işlem kredi kartı kullanımının avantajlı bir yolu olarak görünse de çok tercih edilmemeli, sadece çok acil durumlarda kullanılmalıdır. Çünkü kredi kartından nakit para çekerek bazı ek borçlar edinilebilir. Bu işlem son derece kolaydır. Herhangi bir ATM aracılığı ile kredi kartından nakit avans çekebilmek mümkün olur.

Kredi kartından para çekmek için sadece en yakın ATM ya da ATM noktalarından değil kimlik ile birlikte kredi kartı sağlayıcının bir şubesine giderek de işlem yapılabilir. Bunun dışında bir mağazadan bir ürün satın alındığı zaman geri ödeme olarak da kredi kartından nakit işlem yapılabilir. Bu işlemin bazı avantajları olduğu gibi faiz, nakit avans ücreti, yurt dışında bu işlem yapılacaksa ek döviz ücretleri gibi dezavantajları da olabilmektedir. Hangi kredi kartından ne kadar nakit çekilebileceğinin limiti de bankalar ile yapılan anlaşmalar göre değişkenlik gösterebilir.

Kredi kartından havale yapılır mı?

Kredi kartı ile yapılabilecek olan işlemlerden biri de başka hesaplara para gönderme işlemidir. Kredi kartından para gönderme işlemi yapabilmek için kredi kartının alındığı bankanın mobil uygulamaları, ATM noktaları, telefon bankacılığı ya da internet şubesi kullanılabilmektedir. Hesap hareketlerinden ve kredi kartı hesap ekstresi üzerinden yapılan tüm işlemler takip edilebilir.

Kredi kartından IBAN'a para göndermek için de yine mobil uygulamalar, ATM noktaları ya da banka şubeleri kullanılabilir. Neredeyse her bankanın verdiği kredi kartı ile EFT ve IBAN’a para gönderme işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Kullanılan bankanın işlem ücreti öğrenilmeli ve buna göre para transferi işlemi yapılmalıdır.

Hissenet
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