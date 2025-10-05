FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi kartının asgari tutarını yatıranlar dikkat! 90 gün kuralı: İcra, haciz ve malvarlığına el koyma riski...

Vatandaşlar artan fiyatlar karşısında geçimlerini sağlamak için kredi kartlarına yükleniyor. Her geçen gün artan kart borçları da bankaların yakından takip ettiği konular arasında. Uzman isimler kredi kartı borçlarında minimum ödeme tutarıyla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. 90 gün kuralının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kullanıcıların icra, malvarlığına el konulma veya haciz gibi durumlarla karşılaşabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Kredi kartının asgari tutarını yatıranlar dikkat! 90 gün kuralı: İcra, haciz ve malvarlığına el koyma riski...
Doğukan Akbayır

Günümüzdeki kredi kartı kullanımı oldukça yaygın. Vatandaşlar ay sonunu görebilmek için kredi kartlarına yüklendikçe kartlardaki borç yükleri de oldukça arttı. Borçlara binen faizler ise cabası... Yaygın bir eğilim olan kredik artının asgari tutarını ödemek ise bir süre sonra oldukça riskli bir hal alıyor. Uzmanlar vatandaşları bu konuda uyardı. İşte tüm detaylar!

Kredi kartının asgari tutarını yatıranlar dikkat! 90 gün kuralı: İcra, haciz ve malvarlığına el koyma riski... 1

90 GÜNE DETAYI

Özellikle ekonomik daralma ve yüksek faiz ortamında kart borçlarını düzenli ödeyemeyenlerin sayısı hızla artarken, “90 gün kuralı” yeniden gündeme geldi. Kredi kartı borcunu 3 ay boyunca ödemeyenler için yasal takip süreci başlıyor ve bu süreç, kişisel mali sicili uzun vadede olumsuz etkiliyor.

Kredi kartının asgari tutarını yatıranlar dikkat! 90 gün kuralı: İcra, haciz ve malvarlığına el koyma riski... 2

Yasal düzenlemelere göre, kredi kartı borcunun 90 gün boyunca ödenmemesi halinde borç “takip” statüsüne düşüyor. Bu da kişinin artık yalnızca banka değil, yasal mercilerle de karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

Kredi kartının asgari tutarını yatıranlar dikkat! 90 gün kuralı: İcra, haciz ve malvarlığına el koyma riski... 3

İCRA, HACİZ VE MAL VARLIĞINA EL KOYMA RİSKİ!

Ödeme yapılmayan borç için bankalar icra takibi başlatıyor. Bu durum, kişinin maaşına, malvarlığına ve banka hesaplarına haciz uygulanmasına kadar gidebiliyor. Ayrıca kara listeye giren tüketici uzun süre bankalardan kredi ya da yeni kredi kartı alma imkanını kaybediyor.

Kredi kartının asgari tutarını yatıranlar dikkat! 90 gün kuralı: İcra, haciz ve malvarlığına el koyma riski... 4

ASGARİSİNİ YATIRMA 'FİNANSAL İNTİHARA' YOL AÇABİLİR

Ekonomi uzmanları, kredi kartı borcunun 90 gün ihmal edilmesinin “finansal intihar” olabileceğini belirtiyor. Birçok kişinin yalnızca minimum ödeme yaparak günü kurtarmaya çalıştığını, ancak bu yöntemle borcun katlanarak büyüdüğüne dikkat çekiliyor.

Kredi kartının asgari tutarını yatıranlar dikkat! 90 gün kuralı: İcra, haciz ve malvarlığına el koyma riski... 5

Uzmanlar, kart limitlerini gelir düzeyine göre kullanmak gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Sözcü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 milyon TL'si küle döndü 'Korna çalarak geldiler, haberin yok mu diye bağırdılar'3 milyon TL'si küle döndü 'Korna çalarak geldiler, haberin yok mu diye bağırdılar'
Asgari ücret için rakam verdi 'Öyle olacak gibi gözüküyor' O oranı işaret ettiAsgari ücret için rakam verdi 'Öyle olacak gibi gözüküyor' O oranı işaret etti

Anahtar Kelimeler:
faiz kredi kartı asgari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.