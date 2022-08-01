Kredi kartının iptal olduğunu nasıl anlarız? Banka veya kredi kartım alışverişe açık mı?

Günümüzün vazgeçilmez alışveriş araçlarından olan kredi/ banka kartı, nakit alışveriş dönemini neredeyse tarihe karıştırmaktadır. Dolayısıyla kredi kartının iptal edilmesi ya da internet alışverişi izninin açılması gibi sayısız konu sıkça araştırılmaktadır. Karta yönelik işlem kısıtı belirleme gibi birçok işlem mobil bankacılık bağlamında kolaylıkla halledilebilmektedir. Banka ya da kredi kartının iptal edilmesi için ise çağrı merkezine başvurulması ya da şubelere gidilmesi uygundur.

Kredi Kartının İptal Olduğunu Nasıl Anlarız?

Yıllardır gerek reel gerek ise online alışveriş bağlamında banka ve kredi kartı kullanımının rahatlığından faydalanılmaktadır. Dolayısıyla günümüzde sıkça sorulan detaylar arasında “Kredi kartım kapandı mı?” konusu da yer almaktadır. Çünkü bazı durumlarda ya da isteğe bağlı olarak banka/ kredi kartlarının kapatılması talep edilebilmektedir. Dolayısıyla bu sürecin doğru yönetilmesi, herhangi bir pürüz oluşmaması bakımından önem arz etmektedir. Kredi kartının aktif olup olmamasına yönelik ayrıntılar ise aşağıdaki gibidir;

Eğer banka/ kredi kartının geçerlilik tarihi sona erdiyse kullanılması mümkün değildir. Çünkü bu durumda mevcut kart iptal olmakta ve yeni kartın alınması gerekmektedir.

Günümüzde kart bakiyesi ile ödeme işlemleri gibi sayısız husus, online bankacılık uygulamaları sayesinde kolaylıkla takip edilebilmektedir. Yani online bankacılık uygulamasına giriş yapan kişiler, kartının kullanıma açık olup olmadığını ve diğer detaylı bilgileri görüntüleyebilmektedir.

Kredi/ banka kartının iptal olup olmadığını anlamak ya da iptal talebi vermek için iki garanti yöntem bulunmaktadır. Bunların ilki, ilgili müşteri hizmetleri aranarak iptal talebinin oluşturulmasıdır. Bir diğer yöntem ise ilgili bankanın şubesine gidilerek, kartı kullanıma kapatma yani iptal etme işleminin gerçekleştirilmesidir.

Banka Kartım Alışverişe Açık Mı?

Özellikle online alışverişin popülerliğini koruduğu son yıllarda, kredi ve banka kartı kullanımının gitgide arttığı söylenebilmektedir. Elbette online alışveriş yapılması için banka/ kredi kartının işlem kısıtı ayarlarının tamamlanması gerekmektedir. Dolayısıyla “Banka/ kredi kartım internet alışverişine açık mı?” sorusu, aşağıdaki basit detaylar ile yanıtlanabilmektedir;

Yeni açılan bir hesap doğrultusunda banka/ kredi kartı kullanılacak ise şubedeki işlemler sırasında elektronik bankacılığın aktifleştirilmesi önemlidir. Çünkü banka ve kredi kartının işlem kısıtını belirlemek ya da diğer faaliyetleri yürütmek için mobil uygulamalar kurtarıcı olmaktadır.

Mobil bankacılık uygulaması üzerinden kart bilgilerine erişim sağlandığı zaman, işlem kısıtı belirleme sekmesine geçiş yapılabilmektedir.

Burada kartın reel ortamda kullanımına yönelik (nakit avans, alışveriş gibi) ve e-ticaret (online alışveriş) faaliyetlerine dair butonlar mevcuttur.

Yurt içi ve yurt dışı e-ticaret izinleri verildiği zaman, kredi/ banka kartı üzerinden kolaylıkla internet alışverişi gerçekleştirilebilmektedir.

Terminale Açık Olmayan İşlem Nedir?

Kart sahibine ya da bir diğer ismi ile terminale açık olmayan işlem, genellikle internet alışverişi yapılırken alınan bir hata bildirimidir. Bu bildirimin alınmasının nedenleri ise aşağıdaki gibidir;