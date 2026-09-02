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Kredi kartınız kapanabilir! O işlemi yapanlar dikkat

Bankalar, kredi kartını amacı dışında kullanan ve ödeme takvimini aksatan müşterilere karşı denetimleri sıkılaştırdı. Nakit avans kısıtlamasından kartın tamamen iptaline kadar varan yaptırımlar uygulanıyor.

Kredi kartınız kapanabilir! O işlemi yapanlar dikkat
Cansu Çamcı

Finansal sistemde risk yönetimini artıran bankalar, kredi kartı kullanım alışkanlıklarını mercek altına aldı.

Bireysel kart limitlerinin gerçek bir alışverişe dayanmadan nakde çevrilmesi, gelirle uyumsuz harcamalar yapılması veya ödeme düzeninin bozulması durumunda kısıtlama ve kapatma süreçleri devreye alınıyor.

KARTLARIN KISITLANMASINA YOL AÇAN 4 TEMEL RİSK

Bankaların risk analizi kapsamında inceleme başlattığı ve yaptırım uyguladığı başlıca durumlar şunlardır:

Amaç dışı kullanım: Kart limitlerinin sanal veya gerçek dışı işlemlerle doğrudan nakit paraya dönüştürülmesi.

Ödeme düzensizliği: Asgari ödeme tutarlarının uzun süre aksatılması ve borcun yasal takip sürecine girmesi.

Bireysel kartın ticari kullanımı: Bireysel kartlar üzerinden işletme giderlerinin veya yüksek hacimli ticari işlemlerin yürütülmesi.

Kredi kartınız kapanabilir! O işlemi yapanlar dikkat 1

Gelir ve harcama uyumsuzluğu: Resmi olarak belgelenen gelir düzeyi ile harcama tutarları arasında göze çarpan dengesizlikler bulunması.

YAPTIRIM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hesap hareketlerinde olağan dışı yoğunluk veya mevzuata aykırı kullanım tespit eden bankalar, öncelikle kart sahibinden harcamalara ilişkin belge veya açıklama talep edebiliyor. İnceleme sonucunda ihlal tespit edilmesi halinde süreç şu adımlarla ilerliyor:

Limit ve Nakit Kısıtlaması: İlk aşamada nakit avans kullanımı engelleniyor ya da kartın toplam harcama limiti düşürülüyor.

Kartın İptali: İhlalin devam etmesi veya borcun icra takibine intikal etmesi durumunda kart tamamen kapatılıyor.

Finansal Sicil Etkisi: Uygulanan kısıtlamalar, kullanıcının bankalar nezdindeki genel risk profilini olumsuz etkileyerek gelecekteki finansal taleplerini zora sokuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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