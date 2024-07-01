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Kredi kartları için 2 yıl sonra değişiklik! Bugün resmen uygulamaya geçiyor: 750 liradan 1500 liraya çıkıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
01.07.2024 07:14
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Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren değişiklik bugün başlıyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 oranında artış yaşayan kredi kartı ile temassız ödeme işlemleri 2 yıl aranın ardından değişiyor. Bu kapsamda 750 TL olan kredi kartı temassız işlem limiti iki kat artırılarak 1500 TL’ye çıkarılıyor.

Kredi kartları için 2 yıl sonra değişiklik! Bugün resmen uygulamaya geçiyor: 750 liradan 1500 liraya çıkıyor

Bugünden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti.

1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1.500 TL'ye çıkarılıyor.

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

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KREDİ KARTI ADEDİNDE YÜZDE 15’LİK ARTIŞ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2023 yılının Mayıs ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15’lik, banka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 409,5 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artarak 1.273,0 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerin 1.072,9 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 176,7 milyar TL’sinde banka kartları, 23,4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 111, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 64 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 129 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile Mayıs ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 1,58 milyar adet oldu.

Kartlı ödemelerin 897,7 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken 569,2 milyon adedinde banka kartları, 118,0 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

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TEMASSIZ ÖDEMELER YÜZDE 33 ARTTI

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 13 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 46 oldu.

İnternetten kartlı ödemeler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artarak 374,3 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1.028,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine yüzde 137 artarak 377,6 milyar TL oldu.

Mayıs ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.


Express


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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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