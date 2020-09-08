FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti

Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 14:54 | Son Güncelleme

Gelirini beyan edemeyenlerin eğer bankada mevduat ya da altın hesabı varsa kredi kartı limiti yükseltilebilecek. Mevcut uygulamada geliri beyan edemeyenlere 2 bin lira limitli kredi kartı tahsis edilebiliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) yaptığı bir çalışmaya göre gelirini beyan edemeyen ancak bankada 50 bin liralık mevduat hesabı olan bir kişiye mevduatı kadar kredi kartı limiti verilebilecek.

Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti

BDDK’nın hazırladığı banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan taslağa göre, gelirini gösteremeyenlerin kredi kartı limiti yükseltilebilecek.

Bankalar müşterilerine kredi kartı limiti belirlerken çeşitli kriterleri dikkate alıyorlar. Müşteriden gelirlerini beyan etmeleri isteniyor.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamıyor.

LİMİT YÜKSELEBİLECEK

9 Temmuz tarihinde yapılan bir düzenleme ile de ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi halinde kredi kartı limiti 2 bin lira olarak belirlendi. Limit daha önce bin 300 liraydı. 9 Temmuz tarihindeki düzenleme ile limit yükseltilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Erken ödeme yapanlara iadeler yapılıyor!Erken ödeme yapanlara iadeler yapılıyor!
Altın fiyatları düşecek mi? Analistler değerlendirdi!Altın fiyatları düşecek mi? Analistler değerlendirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Acı dolu hikayeler: Biri kocası, biri sevgilisi tarafından...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Bakan açıkladı... Ödemeler bugün yapılıyor
Bakan açıkladı... Ödemeler bugün yapılıyor
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
Dolarda rekor üstüne rekor!
Dolarda rekor üstüne rekor!
Bakan duyurdu! Ödemeler başladı
Bakan duyurdu! Ödemeler başladı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devletten bir destek daha! Torununa bakan aile büyüklerine müjde...
Torununa bakan aile büyüklerine müjde...
Özel okullar KDV iadesi hesaplama! Özel okullara erken ödeme yapan veliler KDV iadesini ne kadar ve nasıl alacak?
Erken ödeme yapanlara iadeler yapılıyor!
Bakan açıkladı! SED ödemeleri ne zaman yatıyor? SED parası ne zaman yatar 2020?
Bakan açıkladı! SED ödemeleri ne zaman yatıyor? SED parası ne zaman yatar 2020?
Dolardaki yükseliş altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Uzmandan ABD'deki 3 Kasım başkanlık seçimleri için dolar ve altın tahmini!
Dolar fiyatlarının artması altında nasıl etki edecek?
Bakan Dönmez duyurdu! Elektrikte tüm zamanların rekoru kırıldı
3 Eylül'de tüm zamanların rekoru kırıldı...
Vergi cezalarında indirim imkanı
Vergi cezalarında indirim imkanı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.