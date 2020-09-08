Kredi kartları için kritik karar! Mevduat ve altına göre kart limiti

BDDK’nın hazırladığı banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapan taslağa göre, gelirini gösteremeyenlerin kredi kartı limiti yükseltilebilecek.

Bankalar müşterilerine kredi kartı limiti belirlerken çeşitli kriterleri dikkate alıyorlar. Müşteriden gelirlerini beyan etmeleri isteniyor.

İlk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti, ilk yıl için, ilgilinin aylık ortalama net gelirinin iki katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise dört katını aşamıyor.

LİMİT YÜKSELEBİLECEK

9 Temmuz tarihinde yapılan bir düzenleme ile de ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi halinde kredi kartı limiti 2 bin lira olarak belirlendi. Limit daha önce bin 300 liraydı. 9 Temmuz tarihindeki düzenleme ile limit yükseltilmişti.

