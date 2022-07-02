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Kredi kartlarında temassız ödeme limiti değişti! Yeni dönem başladı

02.07.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartları ve mobil cihazlar yoluyla temassız ödeme limiti değişti. Yeni düzenlemeyle birlikte artık temassız ödemeler 750 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Yeni dönem 1 Temmuz itibariyle başladı.

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti değişti! Yeni dönem başladı

Kredi kartlarında ve bazı mobil cihazlardaki uygulamalar üzerinden kullanılan temassız ödeme için yeni bir karar alındı ve 1 Temmuz'dan itibaren uygulama başladı.

750 TL'YE KADAR ŞİFRESİZ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) açıklamasına göre, artık temassız ödemeler 750 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik bir ödeme deneyimini de beraberinde getiriyor.

BKM verilerine göre, cüzdanlardaki her 5 kredi kartından 4’ü temassız özelliği taşıyor. Bu verinin alışverişlere de yansıdığı gözlemleniyor. Buna göre yüz yüze yapılan her 10 kredi kartı işleminden yaklaşık 7'si temassız olarak gerçekleşiyor.

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5 İŞ YERİNİN 4'ÜNDE TEMASSIZ ÖDEME

Ayrıca Mayıs 2022 verilerine göre her 5 iş yerinin 4'ünde temassız ödeme kabul edilebiliyor.

Sadece kartlarla değil, mobil cihazlarla yapılan temassız işlem adedinde de artış gözlemleniyor. BKM verileri 2022 yılının ilk 5 ayında 12 milyon adet mobil temassız işlem yapıldığını, bu rakamın geçen senenin aynı dönemine göre 2 kat arttığını gösteriyor. Bu yılın başından bu yana mobil cihazlarla temassız olarak yapılan alışveriş tutarının ise 1,3 milyar TL'yi geçtiği görülüyor.

(AA)

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kredi kartı temassız ödeme limiti
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