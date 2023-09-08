Kredi kartlarında yeni dönem! ‘Sınırlama’ ile ilgili ilk sinyal geldi

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor... Orta Vadeli Program geçtiğimiz gün açıklandı. OVP kredi kartı kullanımının yeniden düzenlenmesiyle ilgili birçok ifade yer aldı. Dün sabah birçok banka müşterilerine iki ayrı mesaj gönderdi. Peki bu mesajlar ne anlama geliyor? Ekonomi uzmanlarından açıklama geldi. İşte detaylar...

Önceki gün açıklanan Orta Vadeli Program’da (OVP) kredi kartı kullanımının yeniden düzenleneceğine ilişkin ifadenin yer alması sonrası dün sabah saatlerinde birçok banka özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerine kart limitlerinin düşürüldüğüne ilişkin mesajlar gönderdi.

KART KULLANIMINA SINIR!

Milliyet'in haberine göre; Öğleye doğru ise bu mesajların ‘sehven’ gönderildiğine ilişkin yeni mesajlar, kart kullanıcılarının cep telefonlarına düştü.

İkinci mesajda her ne kadar ilk mesajın ‘sehven’ yani yanlışlıkla gönderildiği belirtilse de gerek kart sahipleri gerekse de ekonomi uzmanları, bu durumu, “kart kullanımına sınır getirileceği” şeklinde yorumladı.

OVP’DE YER VERİLDİ

Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda, “Bireysel kredi yıllık büyüme oranı yüzde 80’lere ulaşmıştır. Son dönemdeki bireysel kredi büyümesinin yıllık yüzde 186.6 büyüme oranına ulaşan kredi kartı harcamaları ağırlıklı olduğu görülmektedir” denilmişti.

Temmuzda kamuoyuyla paylaşılan bu raporun ardından ağustostaki 7.5 puanlık yüksek faiz artırımı sonrası, kredi kartı referans faiz oranı aylıkta yüzde 2.26’ya, kredi kartı gecikme faizi de aylıkta yüzde 2.81’e, yıllıkta yüzde 40.1’e yükseldi.

Önceki gün açıklanan OVP’de de, “Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir” ifadesine yer verildi. Ekonominin üç yıllık yol haritası olan metinde bu ifadenin yer alması, kart kullanımının, enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek şekilde yeniden düzenleneceği tahminlerine yol açtı.

KAYITLI EKONOMİ ARACI

Daha önceki dezenflasyon sürecinde de kullancıların tüm bankalardaki toplam kredi kartı limitinin, kart sahibi olduğu ilk yıl aylık ortalama net gelirinin 2 katını, sonraki yıllarda ise 4 katını geçemeyeceği yönünde yasal düzenleme yapılmıştı. Uzmanlar şimdi hem bu limitlere yeni düzenleme getirilebileceği hem de kredi kartının bazı alanlarda kullanımının engellenebileceği görüşünü taşıyor. Bununla birlikte kayıtlı ekonominin önemli araçlarından biri olan kredi kartı kullanımının sınırlandırılmasının, kayıtdışını körükleyebileceği uyarıları da yapılıyor.

