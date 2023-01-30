Kredi kullanacaklar dikkat! Bu yöntemle kredi notunuzu 150 puan yükseltebilirsiniz!

Konut, araç, ihtiyaç kredisi ihtiyacı duyan birçok vatandaş soluğu bankalarda arıyor. Düşük faizli uygun kredi ararlarken önemli olan bir kritik nokta da müşterilerin kredi notu oluyor. Kredi notu düşük olan müşteriler, banka kredilerinden yararlanamıyor. Ancak bunun da bir çözümü bulunuyor. Eğer bunları yaparsanız kredi notunuzu hızla yükseltebilirsiniz...

KREDİ NOTUNUZU 150 PUAN ARTIRIN!

Kredi borcu zamanında ödenmediğinde kredi notu da düşüyor. Eğer kredi kartı ödemelerini son ödeme tarihinden önce yaparsanız ve bu durumu belirli bir süre tekrarlarsanız, o zaman kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Ayrıca kredi kartı borcunu öderken minimum tutar yani asgari tutarı değil de borcun tamamını öderseniz, 1 ay gibi kısa bir sürede kredi notunuzu 100 - 150 puan yükseltebilirsiniz.

Kredi notunu yükseltmek için genellikle 1-6 ay gibi bir süre yeterli olabiliyor. Ancak kara listeye düştüyseniz bu süre 2 yıla kadar çıkabiliyor.

KREDİ NOTU NEDİR?

Kredi notu, müşterinin banka işlemleri sonucunda veriliyor. Sayısal bir değer olan bu ifade, bankalarda ne kadar kredi ve kredi kartı limitinizin olduğu, risk bakiyenizin ne kadar olduğu, ödeme performansınızın nasıl olduğu bilgilerini yansıtıyor.

Kredi notunda 0-699 en riskli, 700-1099 orta riskli, 1100-1499 az riskli, 1500-1699 iyi, 1700-1900 puan ise çok iyi olarak değerlendiriliyor. Puanı yüksek olanlar ödemelerini düzenli yapan müşteriler oluyor. Kredi notu 0-699 'en riskli' alanda olanlara bankalar kredi vermeyebiliyor.



