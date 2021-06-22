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Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

22.06.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Halk Bankası’ndan kredi kullanan esnaf ve sanatkârlara ilişkin olarak faiz müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, faizlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağı bildirildi.

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Esnaf ve sanatkârlara, Halk Bankası tarafından verilen krediye ilişkin faizde kolaylık sağlandı.

FAİZLER BAKANLIK TARAFINDAN ÖDENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre, esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan o karar;

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Halkbank Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
adam krediyi alıyor gidiyor felekten bir gün çalıyor. bar pavyon eğleniyor. krediyi ve faizini benim vergilerimle ödüyoruz. ALLAH hepinizin belanızı versin. hakkım alana da verene de HARAM ZEHİR ZIKKIM olsun
madem para var eyt lilerin hakkı neden verilmiyor

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