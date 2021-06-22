Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Esnaf ve sanatkârlara, Halk Bankası tarafından verilen krediye ilişkin faizde kolaylık sağlandı.

FAİZLER BAKANLIK TARAFINDAN ÖDENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve yürürlüğe giren karara göre, esnaf ve sanatkârlara önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devrolan krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile günümüzdeki faiz oranları arasında fark olması halinde esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı 31/12/2021 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

İşte Resmi Gazete'de yayınlanan o karar;



