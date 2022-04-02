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Kredi kullanımında yeni dönem! Bankalar artık istemeyecek…

02.04.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi ihtiyacı olan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler belli oldu. Kredi kullanan ancak borcunu erken ödeyen tüketiciye bundan sonra ücret ve masraflar iade edilerek cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Yan ürün gibi kredi kullanım şartı talep edilemeyecek. İşte kredi kullanacak herkesi ilgilendiren o yeniliklerin detayları…

Kredi kullanımında yeni dönem! Bankalar artık istemeyecek…

Son dakika kredi haberleri... Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. buna göre tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak. Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikle tüketici kredileri, devre mülk ve tatil satışları konusunda vatandaşlar kapsamlı bir korumaya alındı.

SÖZLEŞME TARİHİNDE TESLİM

Sabah gazetesinin haberine göre; Yeni düzenlemeyle ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketiciye teslimi zorunlu hale geldi. Düzenlemeyle yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olarak sunulmasına sınırlama geliyor. Ayrıca tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

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Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına yönelik şartlar Borçlar Kanunu'yla uyumlu ve tüketici lehine olacak şekilde değiştirilecek. Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için yasadaki diğer şartların yanı sıra kalan borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak. Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmadan cayma hakkı uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azalacak.

30 GÜN ŞARTI KALKIYOR

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin hemen yapılması için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması koşulu kaldırılacak. Bu koşul yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası 1.000 liraya çıkarılacak. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

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DEVRE MÜLKTE ÖN ÖDEMEYE SON

Konut satışında teslim süresi 48 aya çıkarılarak büyük projelerde inşaatın uzun sürmesi nedeniyle 1 yıl ek tanındı. Devre mülklerin satışında ön ödemeli usul de yasaklandı. Satıcıların "dönem mülk, paylı mülkiyet, hisseli gayrimenkul satışı" gibi isimlerle vatandaşı kandırmasının önü kesildi.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU

Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurusu zorunlu olacak. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde başvurular kaymakamlığa yapılabilecek. Bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilecek.

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