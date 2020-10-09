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Kredi ve kredi kartlarında yasal takip sayısı azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği'nin son verilerine göre, bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı.

Kredi ve kredi kartlarında yasal takip sayısı azaldı

Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı azaldı. Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 gerileyerek 486 bin kişi oldu. Bu gelişmede, ekonomik aktiviteyi destekleyici kredi faaliyetlerinin yanında takip sürelerinin 180 güne çıkarılmasının da etkili olduğu düşünülüyor.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oranında azalarak 278 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 59 oranında azalarak 302 bin kişi oldu.

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