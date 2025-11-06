Kredi yapılandırma nedir, nasıl yapılır?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak finans kurumlarından ya da bankalardan kredi alan kişiler mevcut kredi borçlarını olabilecek en uygun şartlarda ödeyebilmek için kredi aldıkları kurumlarla çeşitli anlaşmalar ya da taksitlendirmeler yapabilirler. Bu sayede borçlunun geri ödeme süresi, taksit tutarları, faiz oranları gibi ayrıntılar belirlenir ve bir geri ödeme planı yapılır.

Kredi yapılandırma nedir?

Bir firmanın ya da bir kişinin kredi borçlarının avantajlı ödeme şartları ile yeniden düzenlenmesi kredi yapılandırması olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak bu işlem yüksek faiz oranları, uzun ödeme süreleri ya da ödeme zorlukları sebepleri ile yapılmaktadır. Borç yeniden düzenleme sürecinde taksitlendirilir ve faiz indirimi de yapılabilir.

Borçlu olan taraf kredi aldıkları bankalarla ya da finans kurumları ile kredi yapılandırma süreci başlatır. Bu noktada amaç borçluya olabilecek en rahat şekilde borcunu geri ödemeyebilmesi için imkan sağlamaktır. Yapılandırma işlemi talep üzerine değerlendirilir ve eğer kabul edilirse kredi yapılandırma süreci başlatılır.

Kredi yapılandırma nasıl yapılır?

Kredi yapılandırma işlemi, genel olarak kişilerin ya da firmaların talebi ile bankalar ya da finans kurumları ile yapılacak görüşmelerle başlar. Borçlunun mevcut kredi borçları konusunda bankaya başvuru yapması süreci başlatılır ve ilk adım atılmış olur. Bir kredi yapılandırma planı yapılır ve bu plan taksit tutarlarının düşürülmesinden faiz oranlarının azaltılmasına kadar çeşitli ayrıntılar içerebilmektedir.

Genel olarak kredi yapılandırma işlemi ödeme zorlukları yaşandığı zaman ya da borçların düzenli olarak ödenemediğinin tespit edilmesi ile gerek duyulan bir işlemdir. Borcu olan kişi ya da kurum yüksek faiz oranı gibi nedenlere bağlı olarak borcunu ödeme konusunda zorlanırsa devreye kredi yapılandırma seçeneği girebilmektedir. Her durumda tercih edilmeyen ve finans kurumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilen kredi yapılandırması şu şartlara bağlı olarak yapılır:

Borçlunun finansal durumu değerlendirilir ve ödeme güçlüğü olduğu tespit edilir.

Yapılandırma için borçlu kişinin ya da kurumun gelir durumu mevcut borcu ve başka borçları olup olmadığına bakılır.

Borçlu kişinin ya da kurumun ödeme geçmişi incelenir.

Yapılandırma talebi kabul edilirse kredi yapılandırma süreci adımları başlar. Buna göre takip edilen adımlar şunlardır: