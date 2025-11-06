FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi yapılandırma nedir, nasıl yapılır?

Bankalardan ya da çeşitli finans kuruluşlarından, geçici süre ile ve geri ödemek üzere talep edilen krediler para ya da mülk olarak alınabilmektedir. Geri ödemeler bankaların ya da finans kurumlarının ödeme koşullarına ya da firma prensiplerine göre yapılabilmektedir.

Kredi yapılandırma nedir, nasıl yapılır?
Ferhan Petek

Çeşitli nedenlere bağlı olarak finans kurumlarından ya da bankalardan kredi alan kişiler mevcut kredi borçlarını olabilecek en uygun şartlarda ödeyebilmek için kredi aldıkları kurumlarla çeşitli anlaşmalar ya da taksitlendirmeler yapabilirler. Bu sayede borçlunun geri ödeme süresi, taksit tutarları, faiz oranları gibi ayrıntılar belirlenir ve bir geri ödeme planı yapılır.

Kredi yapılandırma nedir?

Bir firmanın ya da bir kişinin kredi borçlarının avantajlı ödeme şartları ile yeniden düzenlenmesi kredi yapılandırması olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak bu işlem yüksek faiz oranları, uzun ödeme süreleri ya da ödeme zorlukları sebepleri ile yapılmaktadır. Borç yeniden düzenleme sürecinde taksitlendirilir ve faiz indirimi de yapılabilir.

Borçlu olan taraf kredi aldıkları bankalarla ya da finans kurumları ile kredi yapılandırma süreci başlatır. Bu noktada amaç borçluya olabilecek en rahat şekilde borcunu geri ödemeyebilmesi için imkan sağlamaktır. Yapılandırma işlemi talep üzerine değerlendirilir ve eğer kabul edilirse kredi yapılandırma süreci başlatılır.

Kredi yapılandırma nasıl yapılır?

Kredi yapılandırma işlemi, genel olarak kişilerin ya da firmaların talebi ile bankalar ya da finans kurumları ile yapılacak görüşmelerle başlar. Borçlunun mevcut kredi borçları konusunda bankaya başvuru yapması süreci başlatılır ve ilk adım atılmış olur. Bir kredi yapılandırma planı yapılır ve bu plan taksit tutarlarının düşürülmesinden faiz oranlarının azaltılmasına kadar çeşitli ayrıntılar içerebilmektedir.

Genel olarak kredi yapılandırma işlemi ödeme zorlukları yaşandığı zaman ya da borçların düzenli olarak ödenemediğinin tespit edilmesi ile gerek duyulan bir işlemdir. Borcu olan kişi ya da kurum yüksek faiz oranı gibi nedenlere bağlı olarak borcunu ödeme konusunda zorlanırsa devreye kredi yapılandırma seçeneği girebilmektedir. Her durumda tercih edilmeyen ve finans kurumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilen kredi yapılandırması şu şartlara bağlı olarak yapılır:

  • Borçlunun finansal durumu değerlendirilir ve ödeme güçlüğü olduğu tespit edilir.
  • Yapılandırma için borçlu kişinin ya da kurumun gelir durumu mevcut borcu ve başka borçları olup olmadığına bakılır.
  • Borçlu kişinin ya da kurumun ödeme geçmişi incelenir.

Yapılandırma talebi kabul edilirse kredi yapılandırma süreci adımları başlar. Buna göre takip edilen adımlar şunlardır:

  • Gerekli belgeler borçlu tarafından bankaya sunulur.
  • Banka ya da kredi alınan finans kurumu borçlunun ödeme geçmişi ile mevcut borcunu inceler.
  • Yapılandırma için bir ödeme planı oluşturulur.
  • Yapılan kredi yapılandırma ödemesi planı borçlu olan ve kredi veren taraflar arasında gerçekleştirilen yazılı bir anlaşma ile kağıt üzerinde gerçekleştirilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mehmet Şimşek'e 'papağanlı' protestoMehmet Şimşek'e 'papağanlı' protesto
60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi! 60 yaş altına ömür boyu yenileme garantisi!

Anahtar Kelimeler:
kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.