Kredili mevduat hesabı, kullanıcılarına oldukça avantaj sağlar. Bankaların internet şubesi ya da mobil uygulamasından mevduat hesabı kolaylıkla açılabilmektedir. Kredi mevduat hesabı ile ilgili merak ettiğiniz her detayı yazımızda bulabilirsiniz. Tüketici Sözleşmesi Yönetmeliğine Göre KMH Nedir? Kredili mevduat hesabının temel anlamının yanında, Tüketici Sözleşmesi Yönetmeliği içerisinde de bir anlama sahiptir. Peki yönetmeliğe göre kredili mevduat hesabı nedir? Kredili mevduat hesabı sözleşmesi: “Kredi verenin önceden tüketiciyle açıkça kararlaştırarak belirli bir limit dahilinde tüketicinin mevduat hesabında var olan aktiften fazlasını kullanmasına izin verdiği sözleşme.”, olarak tanımlanır. Kredili Mevduat Hesabı Nasıl Açılır? Kredili mevduat hesabını kullanmış olduğunuz bankadan açabilirsiniz. Bankanın internet şubesinden ya da mobil uygulamasından hesabınıza giriş yaparak gerekli adımları takip ederek kredili mevduat hesabını açmak mümkündür. Hesap banka şubesine giderek de açılabileceği gibi telefon bankacılığı ile de oluşturulabilmektedir. Eğer açmak istediğiniz bankada bir hesabınız yok ise bankaya başvuru yapmanız gerekemktedir. Bu durumda başvurunuzun olumlu olabilmesi için kredi notunuza bakılır.

Kredili Mevduat Hesabı Nasıl Kapatılır? Eğer kredi mevduat hesabınızı kapatmak istiyorsanız, kullanmış olduğunuz kredi tutarının tamamını ödemeniz gerekir. Bu işlem “eksiden artıya geçmek” olarak ifade ediliyor. Eksiye düşmüş olan hesabınızın borcunu kapattıktan sonra, internet şubesi ya da mobil şubesine giriş yaparak hesabınızı açmalısınız. Kredili mevduat hesabı kapatma bölümünden hesabınızı kapatabilirsiniz. Kredili Mevduat Hesabı Kullanmanın Avantajları Nelerdir? Vadesiz bir hesap olan KMH’nın bazı avantajları var elbette. Kredili mevduat hesabı avantajlarını sizler için tek tek anlattık.Hesabınızda para olmadığında bile:

Eft, havale gibi işlemleri yapabilirsiniz,

Alışveriş yapabilirsiniz,

Kartınızla ATM’den nakit para çekebilirsiniz,

Kira ve fatura gibi ödemelerinizi zamanında yapabilirsiniz. Kredili Mevduat Hesabı ATM ve Alışverişte Nasıl Kullanılır? Hesabınızda para olmadığı takdirde ATM üzerinden belirlenen limit dahilinde para çekebilirsiniz. Alışveriş esnasında ise pos cihazına kartınızı okutarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kredi Mevduat Hesabı İle Fatura Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır? Az önce de bahsettiğimiz gibi havale, EFT gibi işlemler kredi mevduat hesabı ile yapılabilir. Eğer hesabınızda yeteri kadar para yoksa, faturalarınız için otomatik ödeme talimatı verilebilir. Otomatik olarak ödenmesi talep edilmediği takdirde bankaya bunu bildirmeniz gerekir.

Kredili Mevduat Hesabı Limiti Nasıl Belirlenir? Kredili mevduat hesabı limiti bankaya ve kişiye göre değişiklik gösterebilir. Hesabınızı açmak istediğiniz bankalar tarafından belirlenen limit, başvuru sahibinin geliri ve kredi notuna göre ayarlanır. Üst kredili mevduat hesabı limiti, genellikle aylık gelirin 3 katı olarak belirlenir. Kredili Mevduat Hesabı Ne Zaman Kullanılır? Kredi kartı kullanmadığınız bazı durumlarda, kredili mevduat hesabınızı kullanarak gerekli ödemelerinizi yapabilirsiniz. Yalnız kredili mevduat hesabı sürekli bir kullanım için uygun değildir. Çünkü kredili mevduat hesabının faizi oldukça yüksektir. Çok ihtiyacınız olduğu anlarda kullanmanız gereken bir hesap türü olarak ifade edilebilir. Kredili Mevduat Hesabı Faiz Oranı Nedir? Merkez bankasının konuyla ilgili açıklamasında “Kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranları geçemez” ifadesi yer alır. Bu oranlar yıllara göre değişkenlik gösterebilmektedir. Akdi Faiz Oranı Nedir? Akdi faiz oranı kısaca, gecikme durumunun haricinde olan diğer durumlarda hesaba yansıtabilecek en yüksek faiz oranı olarak ifade edilir. Kredili mevduat hesabı içerisinde bu oranları aşabilecek bir faiz geçerli değildir.

Kredili Mevduat Hesabı Faizi Nasıl Hesaplanır? Kredili mevduat hesabı faiz hesaplama için özel bir gün belirlenmediği takdirde, genellikle ayın son günü olarak hesaplanır. Günlük olarak hesaplanan faizler, kredili mevduat hesabından günlük olarak bir çekim yapıldığında, aynı gün geri ödenirse sadece 1 günlük bir faiz yansıması olur. Kredi mevduatı hesaplaması yapılırken, resmi tatiller ve hafta sonları da baz alınır. Kredi Mevduat Hesabının Son Ödeme Tarihi Nasıl Belirlenir? Kredi mevduat hesabının son ödeme tarihi bankanın işleyişine göre belirlenir. Genellikle ayın son günü kredi mevduat hesabının kesim tarihi olarak belirlenir. Bu durumda son ödeme tarihi de 10 gün sonrası olarak hesaplanır. Kredi mevduat hesabı kullanıcılarından ayın 10’una kadar asgari ödemeyi gerçekleştirilmesi beklenir. Kredi mevduat hesabının son ödeme tarihine kadar asgarisi ödenmediği takdirde kredi notuna “geç ödeme” yazılır. Kredi mevduat hesabınızın kesim tarihini dilerseniz değiştirebilirsiniz. Kredili Mevduat Hesabında Taksitlendirme Olur Mu? Kredili mevduat hesabınız için, kullandığınız bankanın belirlediği kurallar dahilinde bir taksitlendirme yapılabilir. Taksitlendirme yapabilmek için, gecikme yaşanmadan önce bankanıza bu durumu bildirmeniz gerekir. Erken bildirmediğiniz zaman, taksitlendirme talebiniz kabul edilmeyebilir. Taksitlendirme başvurunuz için bankanızın çağrı merkezini aramanız gerekir.