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Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı! 'Taksidi öderim' demek yetmiyor 'Büyük bir rakam'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
13.02.2025 15:23
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Ev alma hayali kuran birçok kişi konut fiyatlarının yanı sıra konut kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Konut kredilerinde son durum takip edilirken ev almayı düşünen vatandaşın gündeminde özellikle çekilecek kredinin aylık taksit ödemeleri var. Dr. Zekeriya Şahin, İstanbul'da ortalama bir konut fiyatı ve çekilecek kredi üzerinden aylık taksit tutarıyla beraber hane halkı gelirinin olması gereken rakamını hesapladı.

Krediyle ev almak için gereken aylık geliri açıkladı! 'Taksidi öderim' demek yetmiyor 'Büyük bir rakam'

Konut kredisi faiz oranları, ev almak isteyen pek çok vatandaşın gündeminde. Peki, bir ev için çekilecek kredinin aylık taksit ödemesi ne kadar? Bu doğrultuda hane halkı gelirinin ne kadar olması gerekiyor. Uzman isim rakam rakam hesaplayarak konut kredisinde son tabloyu gözler önüne serdi.

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KREDİYLE EV ALMAK İÇİN GELİR NE OLMALI?

CNN Türk canlı yayınında konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zekeriya şahin şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un 39 ilçesinin tüm emlak rakamları, konut rakamları değerlendirildiğinde en düşük ilçe bazında bir hesaplama yaptığımızda yaklaşık 2 milyon 200 bin lirayla 2 milyon 300 bin civarında bir rakama ulaşıyoruz. Şimdi bu 2 milyon 200 bin veya 2 milyon 300 bin ortalamasındaki bir konutun aylık en düşük ortalama 2.79 konut kredisi faiz oranıyla ve 120 ay vadede hesapladığımızda taksit tutarının 51 bin TL'ye geldiğini görüyoruz. Öte yandan bankaların hane halkı gelirinin yüzde 40'ı nispetinde aylık kredi ödemelerini baz aldığında hane halkı gelirinin ortalama 127 bin - 130 bin civarında olması gerekiyor. Bu durum ciddi manada büyük bir rakam, hele Türkiye şartlarında oldukça yüksek bir rakam.

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Bir de şöyle bir durum da var; 5 milyona kadar olan evler için veya konutlar için yüzde 80 oranında kredi verirken 5 milyon ile 10 milyon arasındaki evler için de yüzde 70 oranında kredi kullanımı söz konusu. Doğal olarak Türkiye'de gitgide artan bir kiracı durumu gelişmektedir. Bu da işte hane halkının bu kredi taksit tutarlarını karşılayamaması ile alakalı bir durumdur.

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Diğer ilçelerde durum fiyatların artmasıyla oransal olarak artmaktadır tabii. Onun için bununla ilgili bir takım çalışmaların yapılması, özellikle hükümet politikalarında biz buna dikkat ettik. Orta vadeli program kapsamında sosyal konut projeleriyle kiracılık durumunun ve konut sahibi olmanın ev sahibi olmanın önünün açılması, faiz oranlarının bu şekilde özellikle konutlar için revizyona tabi tutulması gerektiği kanısındayız"

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"Kredi çekmek isteyen bir aile diyelim... Gelirini göz önünde bulundurduğunda nasıl bir muhasebe yapıp çekeceği kredi miktarını belirlemeli?" sorusu üzerine Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Toplam gelirleri üzerinden bankalar zaten gerekli hesaplamaları yapmaktalar. Kendileri de tabii bu süreci kendi muhasebesini çok daha iyi bilirler. Az evvel verdiğimiz örnekte 127 bin ila 130 bin arasında ve aylık taksidi 51 bin lira yüzde 40'ına denk geldiğini hesapladığımız zaman kendi geçim koşulları kendi yaşam koşullarını da baz alarak hareket etmeleri lazım.

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Ayrıca burada katlanacakları kredi faiz maliyetlerine de dikkat etmeleri lazım. En düşük krediyi bulmaları ve en mümkün olan en iyi fiyattaki evi araştırmaları gerekmektedir. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde faiz ve enflasyon problemi var. Bunu baz alarak hane halkı gelirini de dikkatlice değerlendirmelerinde fayda var diye düşünüyorum.

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"Bankalar bu aylık gelirin kaç katı kredi verirler?" sorusu üzerine Şahin şöyle konuştu:

"Şimdi zaten aylık bazda hane gelirinin yüzde 40'ına denk gelen oranda taksit tutarlarının denk gelmesini baz almaktadırlar, hesaplamaları hep bu yönde. Bizden bankalar birtakım bilgiler istemektedirler, gelirlerini ve aile içerisindeki diğer çalışan gelirlerini alırlarken, bunları belirli bir hesaplamaya, bir değerlendirmeye tabi tutarak zaten bize verebilecekleri kredide ya olumlu bir görüş bildirirler ya da olumsuz görüş bildirirler. Burada bizim tabii kredi puanlarımız da çok önemli bankalar nezdinde. Demin verdiğimiz örnekte 51 bin TL aylık takside yaklaşık 127 - 130 bin liralık bir hane halkı gelirinin beyan ediliyor olması lazım"

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KREDİYLE EV ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

"Şu an nispeten faiz oranlarının yüksek olması açıkçası hani zaman anlamında konut almak isteyenlerin kendi vereceği bir karar olmakla birlikte genel anlamda baktığımız zaman çok doğru bir zaman diye düşünmüyorum ancak bir başka unsur da şöyle; bizde faiz oranları düştüğü zaman maalesef ki fiyatlarda bir fırsat enflasyonu doğmakta. Yani 2 milyon 200 bin liralık ev bir bakıyorsunuz, ilan sitelerinde 3 milyonu 3,5 milyonları görüyor, hatta daha fahiş fiyatlara çıkıyor. Yani konut kredilerinin düşmesiyle birlikte bu sefer emlak piyasasında fiyat yükselişleri başlıyor. Yani bu aradaki fırsatçılık farkı da göz önüne alınmalıdır konut edinim noktasında. Şu an itibarıyla evet nispeten faiz oranlarının yüksek, konuta girme noktasında birtakım riskler var faiz oranları nedeniyle... Tabii faiz oranlarının düşmesiyle bu faiz konut faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, faiz indirimlerinin ardı sıra gelmesiyle birlikte en uygun zamanın yakalanması gerekiyor. Ama hani tabii o fırsat enflasyonunu da göz önüne aldığımız zaman ve hane halkı gelirini de baz aldığımız zaman bu muhasebeyi aslında konut sahibi ya da konut hayali elde edenler karar vermelidir diyoruz. Ama genel anlamda şu an çok uygun bir ortam gözükmüyor"

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UYGUN ORTAM NE ZAMAN GELECEK?

"Uygun ortam için tahmin var mı, ilerleyen dönemlerde düşündüğümüzde?" sorusu üzerine ise Şahin "Yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 30 bazında seyredeceği tahminler doğrultusunda ilerleyeceği görüşülmekte. Eğer Merkez Bankası'nın bundan sonraki süreçlerde özellikle 6 Mart ve sonraki toplantılarında alacağı kararlarda faiz indirimleri ardı ardına gelmeye başlarsa piyasa zaten buna reaksiyon verecektir. Ben özellikle yaz aylarından sonraki süreçte bankaların da elini taşın altına koyarak ve orta vadeli program kapsamında konut stoklarının verimli hale yani etkin hale getirileceğini düşünerek, düşünülerek üçüncü çeyrekte konut fiyatlarında makul bir seviye ve konut faiz oranlarında makul bir seviyeyle konut yatırımının yapılacağına inanıyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi gelir
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