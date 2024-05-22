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Kremlin'den AB kararına tepki: 'Uluslararası finans kurallarına aykırı'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 16:10
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Kremlin'den AB ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın savunmasında kullanılması kararına tepki açıklaması geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, kararın uluslararası finans kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Batılı ülkeler Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlığı dondurmuştu.

Kremlin'den AB kararına tepki: 'Uluslararası finans kurallarına aykırı'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna için kullanılmasına ilişkin, "Bu gelirlerin tamamı bize ait ve bunların başka amaçlarla aktarılması uluslararası finans sisteminin tüm kural ve normlarına aykırıdır." dedi. AB'nin "temkinli" bir karar aldığını belirten Peskov, "Bu tür kararların ve sonuçlarının potansiyel tehlikesini anladıkları için (Rus varlıklarına yönelik) hafifletilmiş bir karara onay verdiler." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın savunmasında kullanılmasına onay vermesini değerlendirdi.

"GASP" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Rus varlıklarına yönelik alınan kararın yine de "gasp" olduğunu söyleyen Peskov, "Bu gelirlerin tamamı bize ait ve bunların başka amaçlarla aktarılması uluslararası finans sisteminin tüm kural ve normlarına aykırıdır." dedi.

Peskov, alınan kararın nasıl uygulanacağını yakından takip edeceklerini belirterek, bu konuda Rusya'nın vereceği yanıta ilişkin de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

AB'NİN KARARI

AB Konseyi, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlerine yönelik hazırlanan planın üye ülkeler tarafından kabul edildiğini bildirmişti. Buna göre, Rus varlıklarından sağlanan karlar Ukrayna'nın savunmasını ve yeniden inşasını desteklemek için kullanılacak.

Bu kapsamda, karın yüzde 90'ı Avrupa Barış Fonu aracılığıyla Ukrayna'nın savunmasına ve askeri olarak desteklenmesine, yüzde 10'u ise ülkenin yeniden inşasına yönelik çeşitli programlara aktarılacak.

(AA)

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Rusya kremlin
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