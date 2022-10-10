FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kremlin ‘İçler acısı sonuçları olacak’ demişti: Avrupa’da temel gıda için ‘jeneratör'lü tedbir

Kremlin ‘İçler acısı sonuçları olacak’ demişti: Avrupa’da temel gıda için ‘jeneratör'lü tedbir

10.10.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa Birliği'nin Rus enerjisini reddederek ve ABD'ye güvenerek, bloğun “ekonomisini rekabet gücünden mahrum ettiğini” söyledi. Öte yandan enerji krizinin Avrupa’da büyük bir gıda sorununa dönüşmemesi içinse şirketler harekete geçti. Gıda üreticileri Avrupa'nın raflarını tahıl, ekmek ve yoğurt gibi temel gıdalarla dolu tutabilmek amacıyla jeneratör kullanmaya hazırlanıyor.

Kremlin ‘İçler acısı sonuçları olacak’ demişti: Avrupa’da temel gıda için ‘jeneratör'lü tedbir

Batı ile Rusya arasındaki enerji çekişmesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan flaş bir açıklama geldi. Peskov, Rusya'nın enerjisinden uzaklaşmanın Avrupa Birliği için çok içler acısı sonuçlara yol açacağını ve sanayisizleşmenin önümüzdeki 20 yıla varan süre boyunca devam edeceğini söyledi. Öte yandan Avrupa’da yaşanan enerji sorununun gıda krizine dönüşmemesi için yeni çözüm arayışları başladı. Yüksek maliyetler, Avrupa gıda sektörü üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Büyük gıda üreticileri Avrupa'nın raflarını temel gıdalarla dolu tutabilmek için gaz kullanımını azaltmak, jeneratörleri kullanmak istiyor.

1664426999679

Peskov fRossiya 1 TV kanalına verdiği röportajda, Amerikalıların artık Avrupa ülkelerine fahiş fiyatlarla gaz satarak “çılgınca para” kazandığını iddia etti. “Ve Avrupalılar onlara para ödüyor, böylece ekonomilerini rekabet gücünden yoksun bırakıyorlar. Üretim çöküyor. Sanayisizleşme geliyor. Bütün bunların, muhtemelen en azından önümüzdeki 10-20 yıl içinde Avrupa kıtası için çok ama çok içler acısı sonuçları olacak” dedi.

1648549482576

“ABD DÖRT KAT DAHA PAHALI SATIYOR”

Peskov, Amerikalıların Rus gazından ‘üç hatta dört kat daha yüksek fiyatlara gaz sattığını’ belirterek, “Avrupalıların bu parayı ABD'li tedarikçilere ödedikleri için ekonomilerini daha az rekabetçi hale getirdiğini" söyledi.

TEMEL GIDA İÇİN JENERATÖRLÜ ÖNLEM

Öte yandan enerji sorununun Avrupa’da gıda krizine dönüşmemesi için yeni adımlar atılması planlanıyor. Dünyanın en büyük gıda şirketlerini; fabrikalarına enerji sağlamak için çok az gazın olduğu bir kış bekliyor. Gıda üreticileri doğalgaz kaynakları bitse bile, Avrupa'nın raflarını tahıl, ekmek ve yoğurt gibi temel gıdalarla dolu tutabilmek amacıyla enerji kullanımını azaltmak ve gazla çalışan tesisleri petrole dönüştürmek için; yetkililere taleplerini iletti.

1663042299738

OC&C Strategy Consultants'ın küresel yönetici ortağı Will Hayllar, "Bazı şirketler, enerji kullanıcılarının hiyerarşisinde nerede oldukları konusunda hükümetlere lobi yapacak. Ayrıca, örneğin kendi jeneratörlerini kurarak, arzı garanti altına almak için harekete geçecekler ve yakıt depolayacaklar” dedi.

1665048329930

EN SAVUNMASIZ ÜLKELER AVUSTURYA, ALMANYA VE İTALYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'nın işgali üzerine Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşılık olarak gaz ihracatını kesmesi Avrupa endüstrisini sarstı. Avusturya, Almanya ve İtalya, arzın durmasına karşı en savunmasız ülkeler oldu. Gaz kesintileri, yalnızca kış kıtlığı korkularına değil, aynı zamanda fiyatların yükselmesine ve kimyasallardan arabalara ve unlu mamullere kadar her şeyin üreticilerinin maliyetlerini artırmasına neden oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkşeker duyurdu! Şekere yüzde 8 zam geldiTürkşeker duyurdu! Şekere yüzde 8 zam geldi
3 kamu bankasından promosyon hamlesi!3 kamu bankasından promosyon hamlesi!
Petrol ve motorin fiyatı ardındaki gerçek! Petrol ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!
Anahtar Kelimeler:
enerji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

Ukrayna'da 3 büyük şehirde patlama! Feci görüntüler var...

İflas eden Onur Air'in yolcu uçağı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

İflas eden Onur Air'in yolcu uçağı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam

Motorine bu gece bir zam daha geliyor!

Motorine bu gece bir zam daha geliyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.