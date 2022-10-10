Kremlin ‘İçler acısı sonuçları olacak’ demişti: Avrupa’da temel gıda için ‘jeneratör'lü tedbir

Batı ile Rusya arasındaki enerji çekişmesi devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’dan flaş bir açıklama geldi. Peskov, Rusya'nın enerjisinden uzaklaşmanın Avrupa Birliği için çok içler acısı sonuçlara yol açacağını ve sanayisizleşmenin önümüzdeki 20 yıla varan süre boyunca devam edeceğini söyledi. Öte yandan Avrupa’da yaşanan enerji sorununun gıda krizine dönüşmemesi için yeni çözüm arayışları başladı. Yüksek maliyetler, Avrupa gıda sektörü üzerinde büyük baskı oluşturuyor. Büyük gıda üreticileri Avrupa'nın raflarını temel gıdalarla dolu tutabilmek için gaz kullanımını azaltmak, jeneratörleri kullanmak istiyor.

Peskov fRossiya 1 TV kanalına verdiği röportajda, Amerikalıların artık Avrupa ülkelerine fahiş fiyatlarla gaz satarak “çılgınca para” kazandığını iddia etti. “Ve Avrupalılar onlara para ödüyor, böylece ekonomilerini rekabet gücünden yoksun bırakıyorlar. Üretim çöküyor. Sanayisizleşme geliyor. Bütün bunların, muhtemelen en azından önümüzdeki 10-20 yıl içinde Avrupa kıtası için çok ama çok içler acısı sonuçları olacak” dedi.

“ABD DÖRT KAT DAHA PAHALI SATIYOR”

Peskov, Amerikalıların Rus gazından ‘üç hatta dört kat daha yüksek fiyatlara gaz sattığını’ belirterek, “Avrupalıların bu parayı ABD'li tedarikçilere ödedikleri için ekonomilerini daha az rekabetçi hale getirdiğini" söyledi.

TEMEL GIDA İÇİN JENERATÖRLÜ ÖNLEM

Öte yandan enerji sorununun Avrupa’da gıda krizine dönüşmemesi için yeni adımlar atılması planlanıyor. Dünyanın en büyük gıda şirketlerini; fabrikalarına enerji sağlamak için çok az gazın olduğu bir kış bekliyor. Gıda üreticileri doğalgaz kaynakları bitse bile, Avrupa'nın raflarını tahıl, ekmek ve yoğurt gibi temel gıdalarla dolu tutabilmek amacıyla enerji kullanımını azaltmak ve gazla çalışan tesisleri petrole dönüştürmek için; yetkililere taleplerini iletti.

OC&C Strategy Consultants'ın küresel yönetici ortağı Will Hayllar, "Bazı şirketler, enerji kullanıcılarının hiyerarşisinde nerede oldukları konusunda hükümetlere lobi yapacak. Ayrıca, örneğin kendi jeneratörlerini kurarak, arzı garanti altına almak için harekete geçecekler ve yakıt depolayacaklar” dedi.

EN SAVUNMASIZ ÜLKELER AVUSTURYA, ALMANYA VE İTALYA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'nın işgali üzerine Rusya’ya uygulanan yaptırımlara karşılık olarak gaz ihracatını kesmesi Avrupa endüstrisini sarstı. Avusturya, Almanya ve İtalya, arzın durmasına karşı en savunmasız ülkeler oldu. Gaz kesintileri, yalnızca kış kıtlığı korkularına değil, aynı zamanda fiyatların yükselmesine ve kimyasallardan arabalara ve unlu mamullere kadar her şeyin üreticilerinin maliyetlerini artırmasına neden oldu.



