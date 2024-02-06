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Kremlin Sözcüsü "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımız" dedi, Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması masada

06.02.2024 13:50 | Son Güncelleme:
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını söyledi. Peskov, Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların da gündemde olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımız" dedi, Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması masada

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinde Rusya-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağını belirterek, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin'in bu ay gerçekleştirmesi beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ziyarette, Türkiye'de gaz merkezinin kurulmasına yönelik yol haritası ve Rusya-Türkiye arasında ortak bir banka kurulması gibi konuların ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Tüm bu konular gündemde olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde tüm unsurların istişare edileceğini anlatan Peskov, "Türkiye bizim önemli ticari ve ekonomik ortağımızdır. Bu ilişkilerin tüm detayları gündemde olacaktır." diye konuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söylemişti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye banka kremlin putin
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