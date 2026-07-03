Belediye kreşlerinde yeni düzenleme: Bakanlık izni şartı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin 27 Haziran 2026 tarihli sayısında yayımladığı yeni yönetmelikle, belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşları tarafından açılan kreş ve gündüz bakımevleri için Bakanlıktan açılış izni alınması zorunlu hale getirildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik" ile büyükşehir, il ve ilçe belediyelerine ait kreşler de ilk kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğrudan izin ve denetim yetkisi kapsamına alındı.

ALTI AY İÇİNDE BAŞVURU YAPILACAK

Yönetmeliğe göre, halen faaliyet gösteren belediye kreşleri de dahil tüm kuruluşların altı ay içinde Bakanlığa başvurarak açılış onayı alması gerekiyor. Süre sonunda gerekli izni almayan kreşler hakkında kapatma süreci başlatılabilecek.

Belediyeler yeni kreşler açmak istediklerinde de bakanlıktan izin almak zorunda olacak.

Yeni düzenlemeye göre kreşler, valiliklere bağlı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yılda en az bir kez denetlenecek. Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda doğrudan denetim de yapabilecek.

TARTIŞMA YENİDEN GÜNDEMDE

Düzenlemenin, büyük bölümü CHP'li belediyeler tarafından işletilen yaklaşık 785 kreşi etkilemesi bekleniyor.

Belediye kreşleri, son yıllarda merkezi yönetim ile CHP'li belediyeler arasında yetki tartışmalarının odağında yer alıyordu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2024 yılında belediyelerin yeni kreş açmasının önlenmesini isteyen bir yazı göndermiş, CHP ise bu girişimi belediyelerin sosyal hizmetlerini engellemeye yönelik bir adım olarak değerlendirmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise söz konusu yazının kreşleri değil, anaokulu ve anasınıflarını kapsadığını savunmuştu.