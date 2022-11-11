SON DAKİKA | Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

Son dakika haberi: Bir süredir likidite kriziyle gündemde olan kripto para borsası FTX ile ilgili gelişmeler tüm dünyada takından takip ediliyor. Dünyanın yaşananları merakla izlediği şirketle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı belirtildi. Şirketin Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedildi. Diğer yandan dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu Changpeng Zhao, "kademeli" kripto krizine karşı uyardı. İşte son dakika kripto haberinin detayları...

SATIN ALMAKTAN VAZGEÇMİŞLERDİ

FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

ZHAO'NUN FTT HAMLESİ FTX'TE LİKİDİTE SORUNU YARATMIŞTI

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından, FTT, kripto para borsalarında yüzde 90’a yakın değer kaybederek an itibarıyla yaklaşık 2,5 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu.

'KADEMELİ' KRİPTO KRİZİNE KARŞI UYARI

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda, 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasının 2008'deki finansal çöküşe benzer bir krizle karşı karşıya olduğunu aktardı.

FTX'teki sıkıntıların ardından gelecek haftalarda daha fazla şirketin başarısız olabileceğine dikkati çeken Zhao, rakip kripto borsası FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini kaydetti.

Zhao, FTX'in düşüşüyle kademeli etkilerin görüleceğini belirterek, özellikle FTX ekosistemine yakın olanların olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Changpeng Zhao'nun değerlendirmeleri, Binance'in rakip kripto para borsası FTX'i satın almaktan vazgeçmesinin ardından geldi.

Zhao, 8 Kasım'da FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirterek, FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Binance'in FTX’i satın almasına yönelik taraflar niyet mektubu imzalarken, Binance görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

FTX'ten bugün yapılan açıklamada ise şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in da istifa ettiği duyuruldu. (AA)

