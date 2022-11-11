FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

SON DAKİKA | Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

11.11.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kripto para borsası FTX ile ilgili yaşanan gelişmeler tüm dünyanın gündeminde. Kripto para borsasıyla ilgilenenlerin yakından takip ettiği olayda, FTX’in ABD’de iflas süreci başlattığı duyuruldu. Öte yandan şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği bildirildi. Ayrıca Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini belirterek, "kademeli" kripto krizi konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA | Kripto para borsası FTX iflasını istedi! CEO'su istifasını duyurdu

Son dakika haberi: Bir süredir likidite kriziyle gündemde olan kripto para borsası FTX ile ilgili gelişmeler tüm dünyada takından takip ediliyor. Dünyanın yaşananları merakla izlediği şirketle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. FTX’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı belirtildi. Şirketin Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried’in de istifa ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, yerine John J. Ray’in atandığı kaydedildi. Diğer yandan dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu Changpeng Zhao, "kademeli" kripto krizine karşı uyardı. İşte son dakika kripto haberinin detayları...

SATIN ALMAKTAN VAZGEÇMİŞLERDİ

FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başlamıştı.

Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım'da Binance’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

thumbs_b_c_eecc85e7e96b0215896f05e6bc3848b3

ZHAO'NUN FTT HAMLESİ FTX'TE LİKİDİTE SORUNU YARATMIŞTI

Zhao, 6 Kasım’da yaptığı açıklamada, FTX’e ait FTT adlı tokenları “yaptıkları son değerlendirmeler” neticesinde satma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Açıklamanın ardından, FTT, kripto para borsalarında yüzde 90’a yakın değer kaybederek an itibarıyla yaklaşık 2,5 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli FTX borsasındaki para çekim işlemlerinin önemli miktarda artırması nedeniyle çok sayıda kullanıcı, borsadaki paralarını çekmekte sorunlar yaşıyordu.

Kriz derinleşiyor! 2 yıl sonra bir ilk Kriz derinleşiyor! 2 yıl sonra bir ilk

'KADEMELİ' KRİPTO KRİZİNE KARŞI UYARI

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda, 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasının 2008'deki finansal çöküşe benzer bir krizle karşı karşıya olduğunu aktardı.

FTX'teki sıkıntıların ardından gelecek haftalarda daha fazla şirketin başarısız olabileceğine dikkati çeken Zhao, rakip kripto borsası FTX'teki erimenin tam etkisinin henüz hissedilmediğini kaydetti.

Zhao, FTX'in düşüşüyle kademeli etkilerin görüleceğini belirterek, özellikle FTX ekosistemine yakın olanların olumsuz etkileneceğini ifade etti.

Changpeng Zhao'nun değerlendirmeleri, Binance'in rakip kripto para borsası FTX'i satın almaktan vazgeçmesinin ardından geldi.

Zhao, 8 Kasım'da FTX'in Binance'ten yardım istediğini belirterek, FTX'i satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Binance'in FTX’i satın almasına yönelik taraflar niyet mektubu imzalarken, Binance görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

FTX'in Üst Yöneticisi Sam Bankman-Fried, nakit kaynağı bulunamaması halinde şirketin iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalabileceği konusunda FTX yatırımcılarını uyarmıştı. Bankman-Fried, kripto para borsasının 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya olduğunu bildirmişti.

FTX'ten bugün yapılan açıklamada ise şirketin ABD’de iflas süreci başlattığı, şirketin Üst Yöneticisi Bankman-Fried’in da istifa ettiği duyuruldu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destekMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek
Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...Milyonların beklediği EYT'de tarih belli oldu! 3600 ek gösterge detayı...
MTV 2023 zammı ‘26 Temmuz’ engeline takıldıMTV 2023 zammı ‘26 Temmuz’ engeline takıldı
Anahtar Kelimeler:
kripto

En Çok Okunan Haberler

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Okulda korkunç olay! Her şeyi duydu... 'Pantolonum yırtıldı'

Milyonlar tazminat hesabına başladı! Bakan Bilgin "yüzde 87" diyerek duyurunca...

Milyonlar tazminat hesabına başladı! Bakan Bilgin "yüzde 87" diyerek duyurunca...

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Bir aydan az süreniz var... Cezası 2 bin 534 TL'ye çıkacak

Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu

Ünlü şarkıcının kızı evlendi! Nihat Hatipoğlu'lu düğün gündem oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara 1000 TL destek

Son dakika: Gram altın ve ons altın fiyatları fırladı! Yeni zirve sonrası dikkat çeken altın tahmini geldi

Son dakika: Gram altın ve ons altın fiyatları fırladı! Yeni zirve sonrası dikkat çeken altın tahmini geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

"Kilo veremiyorum" cümlesi tarih oluyor! Bir kaşığı fark yaratıyor

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

Bir tanesi hayatınızı değiştirir: Bağırsakları motor gibi çalıştırır

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Mia Khalifa son paylaşımına şaşırtan 'metres' yorumu!

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.