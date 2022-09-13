Kripto para yatırımcıları şokta! Bitcoin, ABD'de açıklanan kritik veri sonrası sert düştü

Kripto para piyasası lideri olan Bitcoin son kazançlarını sildi. 7 Eylül'den bu yana yükselişe geçen ve bugün 22 bin 794 dolar seviyesine kadar yükselen Bitcoin saat 15.30’dan sonra gerçekleşen yoğun satışın etkisiyle birlikte tepetaklak oldu. Bitcoin saat 15.30'da başlayan düşüş sonrası yüzde 9'dan fazla değer kaybederek 20 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum'un fiyatı da kısa süre içerisinde büyük kayıp yaşadı. Ethereum yüzde 8'den fazla geriledi ve 1569 doları gördü.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Bugün kripto para piyasasını etkileyen en önemli gelişme ABD’de açıklanan kritik enflasyon verisi oldu. Saat 15.30’da ABD’de ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 8.1 yükseliş olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselmişti. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise yüzde -0.1 oranında artış olacağı şeklindeydi.

FED'DEN SERT FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan toplantıda faiz oranını daha sert yükselteceği beklentileri kuvvetlendi.

ABD’de enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde gerçekleşmesi Fed’i sıkı para politikası uygulamaya zorluyor. Fed’in faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle birlikte kripto paralar ve hisse piyasaları gibi riskli varlıklarda büyük kayıplar görülüyor.

Özellikle son dönemde Fed’in para politikası piyasalar üzerindeki fiyatlamalara büyük etki ediyor. Gün içerisinde düşüş kaydeden dolar endeksi açıklanan enflasyon rakamları sonrası 109.556’ya kadar yükselerek önemli bir artış kaydetti.

Fed’in sert faiz artışını sürdüreceği beklentisi doların küresel çapta güç kazanmasında etkili oluyor. Doların yükseliş göstermesiyle birlikte kripto para birimleri üzerinde baskı artıyor.

