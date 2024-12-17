Kripto paralara yeni düzenleme yolda! SPK Başkanı Ömer Gönül tarih verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül piyasaları yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Yatırım için yeni bir enstrümanın geleceğini ifade eden Gönül, "Gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil diye bir şey üzerinde çalışıyoruz" dedi. Gönül ayrıca, kripto paralar ile ilgili olarak ikinci düzenlemeyi ocak ayı içerisinde çıkartmak istediklerini ifade etti.

KRİPTO PARA AÇIKLAMASI

Gönül açıklamasında şunları ifade etti:

"İkincil düzenlemeleri inşallah ocak ayı içerisinde yetiştiriyoruz, çıkartacağız. Ne getireceğiz? Bu platformların, kuruluşlarının nasıl yapılacağı ve kripto yatırımcısının nasıl güvende tutulacağı... Güvende tutmak derken, kendi doğal yaşamı içerisinde saklamacılarla ve platformlarla çalışma usul ve esaslarını belirleyerek sistemin güvenli olması için çalışıyoruz. Biz şirketin kurulma şartlarını, işlem yapma şartlarını belirliyoruz. Bir de güvenlik sistemlerinin nasıl olacağı konularının hepsine TÜBİTAK ve MASAK’la birlikte çalışıyoruz.

YENİ BİR ENSTRÜMAN GELİYOR

Genellikle sektörün bizden taleplerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Mesela GYODER ile birlikte gayrimenkule dönüştürülebilir tahvil diye bir şey üzerinde çalışıyoruz. Nasıl? Tahvil çıkartıyor, tahville gayrimenkul projesini destekliyor, finanse ediyor, günün sonunda o projeden gayrimenkul elde etmeniz mümkün. Veya ‘ben gayrimenkulün fiyatını beğenmedim’ deyip tahvilin size önerilen faizini almanız mümkün. Çalışmalarımız devam ediyor, çalışmalarımızın başındayız. Bu tür yeni enstrümanların tanıtımında Bakan Bey (Mehmet Şimşek) destek vermeseydi bu noktalara gelemezdik. Çünkü kendisinin piyasa tecrübesi, bilgisi çok fazla. Dünya örneklerini bize veriyor, bazı değişiklikler istiyor. Hep şunu söylüyoruz; ben enstrüman çıkartırım, piyasanın neye ihtiyacı varsa ona çözüm bulmaya çalışıyoruz."