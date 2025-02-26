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Kripto paralarda yeni dönem bugün başladı! O hesaplar dondurulacak

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2025 22:37
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Kripto para işlemlerinde yeni dönem başladı. Artık 15.000 liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak. Kimliksiz hesaplarla ilgili ve riskli işlemlerin önüne geçmek için de bir adım atıldı.

Kripto paralarda yeni dönem bugün başladı! O hesaplar dondurulacak

Kripto para işlemlerinde yeni dönem başladı. Artık 15.000 liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak. Yeterli bilgi elde edilemeyince işlem gerçekleşmeyecek. Daha önceki düzenlemede kişilerin kimlik beyanları söz konusu değildi. Artık 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak.

Kanal D Haber'den Ece Sultan Özcan'ın haberine göre; 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme için 2 aylık süre verilmişti. Bugün itibarıyla resmen başladı.

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"KİMLİKSİZ HESAPLAR DONDURULACAK"

Dijital Finans Uzmanı, ekonomist Özlem Dallı, "Finansal kuruluşlara nasıl yazılı beyan veriyorsak burda da kendilerini beyan edeceğiniz bunlara dikkat etmek zorundayız" dedi.

Kimlik bilgileri hesaba kaydedilmezse işlem gerçekleştirilmeyecek. Kimliksiz hesaplar dondurulacak. O hesaplara işlem yasağı getirilecek.

MÜŞTERİLERDEN EK BİLGİ VE BELGE TALEP EDİLECEK!

Riskli işlemlerin önüne geçmek için de adım atıldı. Müşteriden transferin tarafları hakkında ek bilgi ve belge talep edilecek.

Yeterli bilgi elde edilememesi durumundaysa transfer gerçekleştirilemeyecek. Dijital Finans Uzmanı, ekonomist Özlem Dallı'ya göre; Düzenlemenin amacı gölge hesapların açılmasını önlemek ve riskli işlemlerin önüne geçebilecek önlemler almak...

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Anahtar Kelimeler:
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