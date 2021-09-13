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Kritik gün yarın! Uzman isim: Gram altın fiyatındaki yükseliş kalıcı olmaz

13.09.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın yatırımcıları, geçen hafta açıklanan ABD üretici enflasyonunun beklentileri aşmasından sonra yarın açıklanacak ve varlık alımı azaltımıyla ilgili ipucu verebilecek tüketici enflasyon verisine odaklandı. Öte yandan Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin beklenenden düşük gelebileceği ve bunun dolar kurunu yukarıya taşıyıp değerli metalleri baskı altında bırakabileceği tahmininde bulundu.Memiş kritik günün ardından gram altında yükselişin kalıcı olmayacağını ifade etti.

Kritik gün yarın! Uzman isim: Gram altın fiyatındaki yükseliş kalıcı olmaz

Güne düşüşle başlayan gram altın 488 liradan işlem görüyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD enflasyon verisinin beklenenden düşük gelebileceği ve bunun dolar kurunu yukarıya taşıyıp değerli metalleri baskı altında bırakabileceği tahmininde bulundu.

GRAM ALTIN HAFTAYA HAFİF YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 486 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 488 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 488,84 lira seviyesini, en düşük ise 485,13 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 16.31 itibarıyla yüzde 0.07 oranında yükselişle 486,25 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 794 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 264 liradan satılıyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN YENİ HAFTA AÇIKLAMASI

Memiş, yarın ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin ise oldukça kritik olduğunu belirtti. Deneyimli analist paylaşımında, enflasyon verisinin beklenenden düşük gelebileceği ve bunun dolar kurunu yukarıya taşıyıp değerli metalleri baskı altında bırakabileceği tahmininde bulundu;

“Geride bıraktığımız haftada gram altın gibi emtiaların fiyatları karışık seyretti. Küresel ekonomide birçok veri vardı. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ve faizde değişikliğe gitmemesi önemli bir veriydi. FED üyelerinin şahin tonda açıklama yaptığını gördük. Size altın ve gümüşün FED tarafından baskılandığını daha önce de söylemiştim. Manipülasyonla altın ve gümüş baskılanıyor söylemim de doğrulanmış oldu. Yarın ABD’de enflasyon açıklanacak. Benim tahminim açıklanacak enflasyon beklenenden daha az gelebilir. Bu da altın, gümüş, bakır gibi değerli metallerin baskı altında kalmasına, doların ise uluslararası piyasalarda tekrar değer kazanmasına neden olabilir. Elinde dolar bulunduran veya altın gümüş alacak yatırımcılar yarın bu veriyi inceleyerek yatırım yapmalı.”

"GRAM ALTINDAKİ YÜKSELİŞ KALICI OLMAZ"

Deneyimli analist, gram altın fiyatının 480 TL seviyelerinde hareket etmeye devam edeceğini düşündüğü söyledi ve şöyle devam etti;

"Gram altın şu an 487 TL seviyelerinde. Gram altın fiyatının gün içerisinde 482-490 TL aralığında işlem görmesini bekliyorum. Bugün gram altın fiyatındaki yükselişin kalıcı olacağını düşünmüyorum. "

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