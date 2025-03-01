Kritik karar ve veri için geri sayım başladı! Gözler TÜİK ve Merkez Bankası'nda, tahminler yapıldı ama...

Beyaz Saray’da gerçekleşen Trump-Zelenski görüşmesi, iki lider arasındaki gergin tartışmaya sahne oldu. Görüşme öncesinde kameralar önünde başlayan gerilim, Oval Ofis’te daha da arttı. Trump, Zelenski’ye doğrudan “3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz, ancak şu an kartınız yok.” diyerek ABD’nin Ukrayna’ya verdiği desteğin koşulsuz olmadığını açıkça belirtti. Trump, ABD’nin Ukrayna’ya bugüne kadar büyük yardımlarda bulunduğunu ancak artık Kiev yönetiminin bir karar vermesi gerektiğini söyledi. “Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz.” diyen Trump, Ukrayna’nın barışa yanaşmadığını iddia ederek ABD’nin sürece nasıl devam edeceği konusunda net mesajlar verdi. Zelenski ise yalnızca ateşkesi değil, kalıcı güvenlik garantilerini içeren bir barış anlaşması istediklerini dile getirdi. Bunun üzerine Trump, Ukrayna’nın ABD olmadan savaşı kazanamayacağını söyleyerek Zelenski’ye sert çıktı. Görüşmenin ardından planlanan nadir toprak elementleri anlaşması imzalanmazken, iki liderin ortak basın toplantısı da iptal edildi.

TARTIŞMANIN ARDINDAN TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Tartışmalı görüşmenin ardından Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı açıklamada, Zelenski’nin barışa hazır olmadığını ve Oval Ofis’e saygısızlık ettiğini iddia etti. Zelenski ise ABD’ye ve Amerikan halkına teşekkür eden bir paylaşım yaptı ancak açıklamalarında Trump’la yaşanan gerginliğe doğrudan değinmedi. Oval Ofis’te yaşanan sert tartışma, Avrupa başkentlerinde yankı uyandırdı.

ZELENSKİ'YE DESTEK AVRUPA'DAN GELDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’nın desteklenmesinin haklı bir karar olduğunu söylerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Zelenski’ye yönelik “Güçlü olun, cesur olun, korkusuz olun. Asla yalnız değilsiniz.” mesajını paylaştı. Polonya Başbakanı Donald Tusk da benzer bir destek mesajı vererek Ukrayna’nın yalnız olmadığını vurguladı. Görüşme, ABD ile Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilere yeni bir gerilim noktası eklerken, savaşın gidişatına dair belirsizlikleri de artırdı.

AVRUPA'DA SİYASİ DENGELER DEĞİŞİYOR

Avrupa’da siyasi dengeler hızla değişirken, Almanya’daki seçimler, ABD ile ilişkiler ve Ukrayna’daki savaşın seyrine dair kritik gelişmeler dikkat çekiyor. Almanya’da gerçekleşen federal seçimlerde sağın yükselişi öne çıkarken, Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokratlar (CDU/CSU) %28,5 oy alarak birinci parti oldu. Ancak AfD’nin oylarını iki katına çıkararak %21 seviyesine ulaşması ve aşırı solun genç seçmenler arasında yükselişi, Almanya siyasetinde daha parçalı ve kutuplaşmış bir tablo ortaya koydu. Koalisyon görüşmelerinin zorlu geçmesi beklenirken, Merz’in en olası senaryosu SPD ile iki partili bir hükümet kurmak. Ancak, güçlü bir aşırı sağ ve sol muhalefet, savunma harcamaları ve ekonomik reformlar gibi konularda hükümetin elini zayıflatabilir. Merz, seçim sonrası yaptığı açıklamada Almanya’nın Avrupa’da daha güçlü bir rol üstlenmesi gerektiğini ve ABD’ye bağımlılığı azaltarak kendi güvenlik stratejisini oluşturması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, ABD ve Avrupa arasındaki Ukrayna savaşına yönelik yaklaşım farklılıkları giderek belirginleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’da barışın sağlanması için Avrupa’nın daha fazla sorumluluk alması gerektiği konusunda mutabakata vardı. Trump, Ukrayna’nın güvenliğini sağlamanın Avrupa’nın temel görevi olduğunu ve ABD’nin bu yükü tek başına taşımaması gerektiğini ifade etti. Macron ise Avrupa’nın savunma alanında daha fazla sorumluluk alacağını belirtti. Türkiye ise bu süreçte hem Avrupa’daki güvenlik dengeleri hem de Ukrayna meselesinde kritik bir aktör olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin içinden geçtiği krizden çıkış yolu olabileceğini ve AB’nin Türkiye ile tam üyelik konusunda gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Ukrayna’da barışın sağlanması için müzakerelere Ukrayna’nın da tam katılım göstermesi gerektiğini vurguladı. Tüm bu gelişmeler, Avrupa’da siyasi ve ekonomik dengelerin hızla değiştiği, Türkiye’nin ise bu yeni dönemde kritik bir rol oynayabileceği bir sürece işaret ediyor.

İLK KABİNE TOPLANTISINDA NET MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk kabine toplantısında Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük tarifeleri konusunda net mesajlar verdi. ABD’nin yıllardır ticari açıdan haksız muameleye maruz kaldığını savunan Trump, özellikle Kanada ve Meksika üzerinden ülkeye giren fentanil krizine dikkat çekerek, bu ülkelere yönelik %25’lik tarifelerin 2 Nisan’da yürürlüğe gireceğini belirtti. Ancak daha önce tarifelerin 4 Mart’ta uygulanacağını duyuran Beyaz Saray yetkilileri, zamanlama konusunda belirsizlik yarattı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in, Kanada ve Meksika’nın ABD’nin taleplerini henüz karşılamadığını vurgulaması, tarifelerin ertelenmesi ihtimalini zayıflattı. Trump yönetiminin ticaret politikalarındaki bu gelgitler, ABD’nin küresel ticaret ortaklarıyla ilişkilerinde yeni bir belirsizlik yaratırken, finansal piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Trump’ın asıl sert mesajları ise Avrupa Birliği’ne yönelik oldu. AB’yi “ABD’yi kandırmak için kuruldu” diyerek hedef alan Trump, Avrupa’dan ithal edilen otomobiller başta olmak üzere birçok ürüne %25 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Ancak hangi sektörlerin tam olarak etkileneceğine dair net bir çerçeve çizilmedi. Trump, AB’nin yıllardır Amerikan otomotiv ve tarım ürünlerine çeşitli engeller koyduğunu, ABD’nin ise Avrupa’dan gelen önlemlere karşı zayıf kaldığını savundu. Beyaz Saray’dan gelen bu açıklamalara karşılık Avrupa Komisyonu sert bir yanıt verdi ve serbest ticarete yönelik haksız engellere “kararlı ve hızlı” bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu. AB yetkilileri, Trump yönetiminin tarifeleri uygulaması durumunda, Amerikan ürünlerine yönelik misilleme hazırlıklarını hızlandırdı. Otomotiv sektörü, transatlantik ticaret ilişkilerinde en kırılgan alanlardan biri olarak öne çıkarken, Avrupa’dan ithal edilen araçlara uygulanacak ek vergilerin ABD’de tüketici fiyatlarını yükselteceği ve talebi baskılayacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİ BEKLENTİLERE PARALEL BÜYÜDÜ

Türkiye ekonomisi, 2024 yılında %3,2 büyüme kaydederek beklentilere paralel bir performans sergiledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yılın son çeyreğindeki büyüme %3 seviyesinde gerçekleşirken, çeyreklik bazda büyüme %1,7 oldu. 2024 yılı boyunca büyümeye en büyük katkıyı %2,4 puan ile hanehalkı tüketimi sağlarken, net ihracatın katkısı %1,1, kamu harcamaları ve yatırımların katkısı ise %0,3 puan olarak gerçekleşti. Buna karşın, stok değişimleri büyümeyi -1 puan negatif etkiledi. Türkiye ekonomisinin dolar cinsinden büyüklüğü 1,32 trilyon dolara yükselirken, kişi başına düşen gelir 15.463 dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Sektörel bazda en yüksek büyümeyi inşaat sektörü %9,3 ile kaydederken, finans ve sigorta %4,9, tarım %3,9, bilgi ve iletişim %3,4, hizmetler %3,1 ve sanayi %0,5 büyüme gösterdi. Hanehalkı tüketimi yıl boyunca %3,7 artış göstererek büyümenin lokomotifi oldu. İhracat tarafında %0,9 artış görülmesine rağmen, ithalat %4,1 daralarak dış ticaret açığını sınırladı. İşgücü ödemeleri yıllık bazda %90 artarken, işgücü ödemelerinin GSYH içindeki payı %32,5’ten %37,9’a yükseldi. Türkiye ekonomisinin 2025 yılında tüketim ve ihracat dinamikleri üzerinden büyümeye devam etmesi beklenirken, yatırım ve kamu harcamalarının sınırlı katkısı dikkat çekiyor.

MERKEZ BANKASI YABANCI PARA MEVDUATLARINI AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bankalardaki yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatları, 21 Şubat 2025 haftası itibarıyla 174 milyar 669 milyon dolara yükseldi. Parite etkisinden arındırılmış verilere bakıldığında, toplam mevduat artışı 3 milyar 704 milyon dolar olarak hesaplandı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, gerçek kişilerin mevduatlarında 1 milyar 42 milyon dolar, tüzel kişilerin mevduatlarında ise 2 milyar 662 milyon dolarlık artış yaşandı. Veriler haftalık bazda son 1,5 yılın en yüksek YP mevduat artışı olduğunu gösteriyor. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında gerileme 21 Şubat haftasında da sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, KKM büyüklüğü 919,6 milyar TL’den 879,3 milyar TL’ye geriledi. Önceki hafta 46 milyar TL’yi aşan düşüşün ardından, 21 Şubat haftasında da 40,2 milyar TL’lik bir azalma kaydedildi.

PAZARTESİ GÜNÜ ENFLASYON AÇIKLANACAK

Pazartesi günü şubat ayı enflasyonunu öğreneceğiz. Son dönemde açıklanan veriler, enflasyon beklentilerinin farklı kesimler arasında ayrıştığını ortaya koyuyor. Sektörel beklenti anketi, ocak ayındaki enflasyon verilerinin (%5,03 ile beklentilerin üzerinde) ardından yayınlandı. Verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcılarında %25,3 (0,1 puan azalış), reel sektörde %41,9 (1,9 puan azalış), hanehalkında %59,2 (0,4 puan artış) oldu. Böylece hanehalkının enflasyon beklentisi, altı ayın ardından yeniden yükseliş gösterdi. Gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı ise geçen aya kıyasla 2,5 puan düşerek %28,3 seviyesine geriledi. Ocak ayında beklentilerin üstünde gelen enflasyon verisine rağmen, sağlıkta katılım paylarına yapılan zamların geri alınması bazı kurumları tahminlerini revize etmeye yöneltti. JPMorgan, söz konusu gelişmenin ardından şubat ayı enflasyon beklentisini aylık bazda %3,5’ten %2,7’ye, yıllık bazda ise %40,7’den %39,6’ya çekti. Bankanın yıl sonu enflasyon beklentisi ise %27,2 seviyesinde sabit kaldı. Para politikasıyla ilgili öngörülerde bulunan JPMorgan, mart ve nisan aylarında toplam 250 baz puan faiz indirimi beklerken, takip eden beş Para Politikası Kurulu toplantısında da 200’er baz puanlık indirim öngörüyor. Bu senaryoya göre yıl sonunda politika faizinin %30 seviyesinde olması tahmin ediliyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN İNCELEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), farklı gelir gruplarındaki tüketim harcamalarını analiz ederek parasal aktarım mekanizmasının etkilerini inceledi. Çalışmada, sıkı para politikasının tasarruf ve kredi kanalları üzerinden hanehalkı harcamalarını farklı şekillerde etkilediği vurgulanıyor. Yüksek gelir grubundaki bireylerin artan mevduat getirileriyle harcamalarını kısmaya yöneldiği, düşük gelir grubunun ise yükselen kredi maliyetleri nedeniyle talebini azaltmak zorunda kaldığı görülüyor. TCMB, Hanehalkı Bütçe Anketi verileri ve perakende sektörü ciro ve satış hacmi verilerini kullanarak tüketim eğilimlerini takip ederken, ürünleri gelir gruplarına göre kategorize ederek harcamalardaki değişimleri ölçümlüyor. Analize göre, parasal sıkılaşma sonrasında tüm gelir gruplarında tüketim harcamaları yavaşladı, ancak en büyük düşüş yüksek gelir grubuna hitap eden ürünlerde yaşandı. 2023’ün ikinci çeyreğinde yüksek gelir grubuna hitap eden ürünlerdeki yıllık ciro artışı, düşük gelir grubundaki artışın bir buçuk katı seviyesindeyken, parasal sıkılaşma sonrası her iki grubun artış oranları birbirine yaklaştı. Yüksek gelir grubuna yönelik ürünlerde satış hacmindeki artış da ciddi oranda yavaşladı ve düşük gelir grubuna hitap eden ürünlerle benzer bir seyir izledi. Bu durum, yüksek gelir grubundaki hanelerin tasarrufa yöneldiğine ve fiyat dinamiklerinin ürün grupları arasında farklılaştığına işaret ediyor. Sonuç olarak, sıkı para politikası tüm gelir gruplarını etkilerken, en büyük etki yüksek gelir grubunda gözleniyor.

Kaynak: Fintables