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Kritik seviyenin altına geriledi: Borsada yeni düzenleme! Bugünden itibaren geçerli...

11.01.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında bugünden geçerli olacak şekilde "Yukarı Adım Kuralı" uygulanacak. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Kritik seviyenin altına geriledi: Borsada yeni düzenleme! Bugünden itibaren geçerli...

Borsa İstanbul Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem gören paylar için geçerli olan devre kesici uygulamasına açığa satış işlemlerinde "Yukarı Adım Kuralı" özelliğinin eklenmesi kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacak.
Yapılan düzenleme bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

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SPK'DAN UYARI

Bu arada borsa kritik 5 bin seviyesinin altına inerken, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK)açıklama geldi. SPK'dan yapılan açıklamada, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerin, Kurul ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetlerinin Kurul tarafından sürekli olarak yerine getirildiği hatırlatıldı.

PİYASA İSTİKRARI BOZANA CEZAİ YAPTIRIM

Açıklamada, "Bu kapsamda, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

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Borsa İstanbul

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