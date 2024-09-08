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‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten titreten uyarı: ‘Fırtına kopacak’ Altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
08.09.2024 09:58
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Yaptığı tahminlerle ve açıklamalarla ekonomi piyasasında önde gelen isimlerinden olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, herkesin tetikte olmasının gerektiren uyarıda bulundu. ‘Kriz ayı’ diyerek altın, dolar ve borsada tahmini verilerini paylaşan Memiş, ‘Fırtına kopacak’ diyerek durumu özetledi.

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten titreten uyarı: ‘Fırtına kopacak’ Altın, dolar ve borsaya karşı uyardı

Yatırım tavsiyesi olmayan, yatırım alanında verileri dayanarak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden kritik açıklamalarda bulundu.
‘Kriz ayı’ diyerek Aralık ayı beklentilerini ve büyük çalkantılar olacağını ileri sürdüğü takvimi açıkladı. Ekonomist Memiş, "11 günlük bir operasyon süreci vardı. Ekonomik veriler gelince bunu gerçekleştirdiler. Buna karşı uyarılarım vardı. Sonuç itibarıyla tüm beklentilerimiz gerçekleşti. Ons altın tarafında dolar pozisyonu almıştık, 2470 dolara kadar gerileyince alımlarımızı tamamlamıştık. 100 dolarlık satış bekliyorum uyarılarım vardı. Borsada da aynı. Kripto para piyasasında da aynı. Sadece bizi şaşırtan petrol fiyatları oldu. Burada da bir manipülatif fiyatlama var. Petrol kuyularındaki sayı arttıkça, depolar da ucuza doldu. Petroller azalınca fiyatları düşürüyorlar. Muhtemelen 80 doların üzerine atıldığı bir süreç olacak" diyerek açıklamasına başladı.

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‘‘FIRTINA KOPACAK UYARILARIM VARDI GEÇEN CUMA İÇİN’’

Geçen cuma için ‘‘fırtına kopacak’’ uyarısını olduğunu hatırlatan Ekonomist Memiş, "ABD tarım dışı istihdam verisi vardı. Yüzde 4.3 üzerinde rakam gelirse çarşı pazar karışır demiştim. 4.2 olarak açıklandı. Bu doların değer kaybetmesine neden olmalıydı, çünkü Fed'in 50 baz puan faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler gördük" dedi.

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''KADEMELİ ALIM FIRSATI''

Borsa ve döviz kurları hakkında açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş, şunları dile getirdi:
"Borsa İstanbul 9771 puandan kapanmıştı. Yüzde 1.67'lik değer kaybı ile geçen haftayı tamamladı. 9400 puan için kenarda beklemeye devam ediyoruz. Borsada tepki alımı gelecek, önemli olan kritik 10 bin puan direnci. Kısa vadede böyle bir ihtimal yok. Aşağıda 9400, yukarıda 9800'ü takip edeceğiz. 9800 kalıcı olursa 10 bin 50 direnç olacaktır.

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Dolar, TL kuru 33.97 TL'den geçen hafta kapandı. Emtia tarafındaki düşüşleri beklediğimiz için dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Euro/dolar paritesinde 1.0950-1.1150 bant aralığını takip edeceğiz. 1.1085'ten geçen haftayı tamamladı. 1.0950'ye kadar sessizce beklemeyi sürdüreceğiz. 1.10 seviyesi altı rakamlar da kademeli alım fırsatı."

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''BAZI YATIRIMCILAR DÜŞMEDİ DEDİ, PANİK YAPTI''

Ons altında kapanış 2497 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, ‘‘Ons altın ABD verisinden sonra 2530 dolara kadar yükseldi. Ben uyarmıştım. 2517 dolardaydı açıklama öncesinde. Bazı yatırımcılar düşmedi dedi, panik yaptı. 2485 dolara kadar geriledi cuma günü ons altın, sert satış yedi. Burada 2470-2420 doları takip edeceğiz. Gram altın yatırımcısı da ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya. 2420 dolarlar gelince, 2760 lira seviyesi sürpriz olmasın demiştim. Kapalıçarşı'da 2800'den günü tamamlayan gram altın, Cuma günü ise 2788'e kadar geriledi. 2750-2800 lira aralığı alım fırsatı. Gram altın tarafında 2880 lira direncinin eylül genelinde takip edeceğiz. 2800 altına sarkmalarda gram altın yatırımcısının alım pozisyonuna geçmesi mantıklı olur" diye açıkladı.

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‘‘FIRTINAYA KARŞI HAZIRLIK YAPMAMIZ LAZIM’’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'kriz ayı' diyerek Aralık ayına dikkat çekerken, şunları söyledi:
"Yılın son çeyreği, bizim çok sevdiğimiz atmosfer oluştu. Piyasalar artık daha çok çatışma alanı olacak. Önümüzde önemli olan süreç 18 Eylül Fed faiz kararı. Faiz indirme ihtimali var, sert dalgalanmalar olacaktır. ABD'de kasımda seçim var. Belirsizlik devam ediyor. Bu seçimleri atlatmak lazım. Kusursuz fırtınada Şubat ayına kadar gardınızı almanız gerekiyor. Küresel tufan tüm gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. Uzun vadeli yatırımcı olmamız gerekiyor bunun için. Aralık ayı fırtınasına karşı hazırlık yapmamız lazım. Mortgage kriziyle ilgili aralık ayında bir beklentim var. Büyük şirketler dikkat etmeli."

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Anahtar Kelimeler:
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