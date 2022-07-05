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Kriz büyüyor! Almanya çareyi Türkiye'de buldu: Bu meslekleri yapıyorsanız...

05.07.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’dan havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeye onay çıkmasının ardından personel krizi diğer sektörlere de sıçradı. Gastronomi ve konaklama sektöründe ciddi anlamda personel sıkıntısı yaşayan Almanya, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden işçi almak adına kolları sıvadı. Resmi adımların önümüzdeki dönemde atılması bekleniyor.

Kriz büyüyor! Almanya çareyi Türkiye'de buldu: Bu meslekleri yapıyorsanız...

Almanya'da havacılık sektörünün ardından iki sektörün daha personel sıkıntısı yaşamasının ardından göçmen faaliyetleri yeniden değerlendirmeye alındı. Spiegel dergisi, İçişleri Bakanlığı'nın, Gastronomi ve konaklama sektöründe çalışabilecek yabancı personel getirmeyi istediğini yazdı. Hükümetin bu yıl içinde göç politikasını yeniden düzenleyerek, birçok sektördeki işgücü açığının kapatılmasını hedeflediği ifade edildi. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, pandemi nedeniyle işgücü sıkıntısının çok daha kötü hale geldiğini söyledi.

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KONAKLAMA VE GASTRONOMİ ALANINDA SIKINTI VAR

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Havacılık sektörü gibi gastronomi ve konaklama sektöründe de ciddi bir personel sıkıntısı yaşandığını belirten Faeser, "Çalışma Bakanı Hubertus Heil ve ben, bu alanda da yabancı işçilerin alımı için işleri kolaylaştırmamız gerektiğini biliyoruz" dedi. Faeser, bu nedenle Heil ile birlikte bu yıl içinde değişiklikler önereceklerini kaydetti.

"DAHA AZ BÜROKRASİYE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Bakan Faeser, kalifiye personele yönelik Almanya'yı cazip hale getirmek için yapılması gereken ev ödevleri olduğunu vurgularken, "Mesleki yeterliliklerin daha hızlı tanınmasına ve daha az bürokrasiye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Bu konuda çalışma bakanlığı ve eğitim bakanlığının istişare ettiğini de kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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