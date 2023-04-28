Kriz giderek büyüyor! Birçok sektörde ara eleman problemi yaşanıyor: Talep 100 bini aştı

Bir yanda milyonlarca kişi iş ararken bir yanda da birçok sektörde ara eleman açığı yaşanıyor. Çarşı ve pazarlar, temizlik elemanı, garson, komi ve satış elemanı ilanlarıyla doldu, taştı. Ara eleman talebi 127 bine ulaşırken 26 bin kadroyla en çok vasıfsız işçi aranıyor. Birçok işletme sahibi durumun yüksek maaş beklentisinden kaynaklandığını ifade etti.

ARA ELEMAN TALEBİ 127 BİNE ULAŞTI

Kimi maaşı yeterli bulmuyor, kimi çalışma saatlerini beğenmiyor. Birçok sektörde ara eleman açığı yaşanıyor. Temizlik görevlisi, garson, komi, satış temsilcisi... İşverenler, İŞKUR'a bu iş kolları için başvurdu. Ara eleman talebi 127 bine ulaştı. İŞKUR, 26 bin kadroyla en çok vasıfsız işçi arıyor. Temizlik görevlisi ihtiyacı da büyük. İŞ-KUR'a yapılan taleplerin 3 bini ise satış elemanı arayanlardan oluşuyor. İstanbul Beşiktaş'ta birçok kafe ve mağazanın vitrinlerinde eleman arandığına dair ilanları görmek mümkün.

SORUNUN KAYNAĞI OLARAK YÜKSEK MAAŞ GÖSTERİLDİ

Show Haber'in haberine göre birçok işletme sahibi durumun yüksek maaş beklentisinden kaynaklandığını, kendilerinin bunu karşılayamadıklarını ifade etti.

