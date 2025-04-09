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Kriz kahini Nouriel Roubini'den yeni tahmin! 2008'i bilmişti... 'Trump boyun eğecek' dedi, yıl sonunu işaret etti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.04.2025 10:29
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2008 yılında yaşanan finansal krizi öncesinden doğru tahmin ederek ün kazanan ve 'kriz kahini' olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, küresel piyasaları altüst eden ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası değerlendirmelerde bulundu. "Bu baskıya boğun eden ilk Trump olacak" diyen Roubini, yıl sonunu işaret ederek tahminini açıkladı.

Kriz kahini Nouriel Roubini'den yeni tahmin! 2008'i bilmişti... 'Trump boyun eğecek' dedi, yıl sonunu işaret etti

ABD ile Çin arasındaki 'ticaret savaşı' resmen başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın onlarca ülkeyi ilgilendiren ek gümrük vergisi kararları sonrası hem Çin hem de Avrupa'dan karşı hamleler gelmişti. Trump geri adım atmazken Çin'e karşı vergiyi yüzde 104'e çıkarttı. Yaşananlar piyasaları altüst ederken, yatırımcılar ise endişeye kapıldı.

KRİZ KAHİNİNDEN YENİ TAHMİN

2008 finansal krizini doğru tahmin ederek ün kazanan ekonomist Nouriel Roubini, yaşananları değerlendirirken; ABD ve Donald Trump'la ilgili ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Bloomberght'de yer alan habere göre; kriz kahini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarının etkilerini azaltmak amacıyla ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini hızla artıracağı yönündeki beklentilerini törpülemesi gerektiğini belirtti.

YIL SONUNU İŞARET ETTİ

2008 finansal krizini doğru tahmin eden Roubini, bu kez ABD ekonomisinin bir resesyondan kaçınacağını ve tarifelere ilişkin politik gerilimlerin azalmasının ardından Fed’in yıl sonuna kadar faiz oranlarını sabit tutacağını öngörüyor.

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"İLK BOYUN EĞEN TARAF TRUMP OLACAK"

Roubini’ye göre, Trump’ın cezalandırıcı tarifelerinin küresel bir durgunluk yaratacağı endişesiyle üç gün içinde 5 trilyon dolarlık bir hisse senedi satışının yaşanmasının ardından, bu baskıya ilk boyun eğen taraf Trump olacak. Roubini "Başkan her ne kadar tarifeleri “ilaç” olarak tanımlasa da, ABD Merkez Bankası enflasyonla mücadele görevine sadık kalacak" diye ekledi.

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Ayrıca, Roubini’ye göre, son küresel çalkantılara rağmen kredi piyasalarının görece dirençli kalması, Fed’in politikada temkinli davranması için başka bir neden oluşturuyor.

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Donald Trump Nouriel Roubini abd kriz
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