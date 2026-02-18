FİNANS

Kruvaziyer turizminde 'ocak' hareketliliği

Kruvaziyer turizminde Türkiye'deki 4 limana ocak ayında demirleyen 18 kruvaziyer ile 28 bin 625 yolcu hareketliliği yaşandı. Bu gemilerle 1704 yolcu geldi, 1696 yolcu başka ülkeye seyahat etti, 25 bin 225 transit kruvaziyer yolcusu Türkiye'yi tercih etti.

Kruvaziyer turizminde geçen yıl Türkiye'deki 19 limana uğrak yapan 1375 gemi ile 2 milyon 138 bin 136 yolcu hareketliliği gerçekleşti. Kruvaziyer turizminde 'cazibe merkezi' olarak gösterilen Türkiye'ye; bu yıl ocak ayında İstanbul'a 6, İzmir'e 4, Kuşadası'na 6, Samsun'a 2 olmak üzere 18 kruvaziyer geldi.

Kruvaziyer turizminde ocak ayındaki yolcu hareketliliği, 28 bin 625 olarak kayıtlara geçti. Bu gemilerle 1704 yolcu geldi, Türkiye'den başka ülkeye 1696 yolcu seyahat etti. Türkiye'yi 25 bin 225 transit kruvaziyer yolcusu tercih etti. İstanbul'a uğrak yapan gemilerle 12 bin 228, İzmir'e demirleyen kruvaziyerle 8 bin 858, Kuşadası'na gelen kruvaziyerlerle 5 bin 519, Samsun'a demir atan gemilerde 2 bin 20 yolcu hareketliliği gerçekleşti.

YILLARA GÖRE OCAK AYI KRUVAZİYER YOLCUSU

Türkiye'ye ocak ayında gelen kruvaziyer ve yolcu sayısı şöyle: "Geçen yıl 23 kruvaziyerle 32 bin 686, 2024'te 18 kruvaziyerle 19 bin 986, 2023'te 12 kruvaziyerle 8 bin 740 yolcu, 2022'de 4 kruvaziyerle 1433, 2015'te 11 kruvaziyerle 13 bin 243, 2014'te 5 kruvaziyerle 10 bin 876, 2013'te 7 kruvaziyerle 18 bin 221, 2012'de 1 kruvaziyerle 3 bin 159, 2011'de 8 kruvaziyerle 20 bin 712 yolcu. 2016 ila 2021 yılları arasında kruvaziyer gelmedi."
