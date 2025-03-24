Küba'nın para birimi nedir? Küba'nın para biriminin kodu ve sembolü

Küba, köklü bir tarihe sahip bir ülkedir ve bugünkü bağımsızlığını 1898 yılında sona eren İspanya – Amerika savaşının ardından İspanya’nın bir toprağı olmaktan çıkıp 1902 yılında ilan ederek Amerika Birleşik Devletleri'nden almıştır. 11 milyon civarı nüfusu bulunur ve yüzölçümü 109.884 kilometrekare civarındadır.

Küba'nın para birimi nedir?

Başkenti Havana olan Küba Cumhuriyeti, karmaşık kabul edilen bir nüfus yapısına sahiptir. Ekonomisi sosyalist ilkelere bağlı olarak sürdürülmektedir ve devlet kontrollü planlı bir ekonomi söz konusudur. Turizm açısından da son derece verimli olduğu bilinen Küba her yıl birçok turist kabul etmektedir. Yaşanan devrimin ardından refah düzeyinin yükseldiği ve halkın okuma yazarlık oranının arttığı bilinmektedir.

Müziği ve mutfağı gibi çeşitli özellikleri ile dünya çapında bilinirliği olan Küba’da ülke nüfusunun yarısından fazlası Katolik’tir. Resmi dili İspanyolca olan ülkede Mulatto, Afrikalı gibi farklı etnik kökenli topluluklar yaşam sürmektedir.

Tropikal iklimin hakim olduğu ülkede resmi olarak kabul edilmiş olan para birimi pesodur.

Kasım ve Nisan ayları arasında kurak olan iklim genel olarak Mayıs ve Ekim ayları arasında bol yağışlı olur. Bazen yıkıcı kasırgalar da yaşanmaktadır.

Küba'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Küba'nın Uluslararası alanda ISO (International Standart of Organization) standartlarına göre belirlenmiş olan para birimi Küba pesosudur. Küba’da iki farklı para birimi kullanılmaktadır. ISO 4217 uluslararası para birimi kod standartına göre ise Küba pesosu CUP kodu ile gösterilmektedir. 1 Küba pesosu 100 centavostan oluşur. Bir diğer para birimi ise Küba değiştirilebilir pesosudur.

Değiştirilebilen peso adı verilen para birimi turistik anlamda kullanılmaktadır. Kübalı devlet çalışanları da maaşlarının belli bir kısmını bu para birimi ile almaktadır. Ülkenin resmi para birimi olan Küba pesosunun ülke dışında herhangi bir resmi değeri belirlenmiş değildir.