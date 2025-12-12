FİNANS

Küçük esnaf korunacak! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemede kapsam daraltıldı, nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerde basit usul vergilendirme devam edecek.

Küçük esnaf korunacak! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor
Cansu Akalp

Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki mükelleflerin basit usulde vergilendirilmesi uygulamasının devam etmesi kararlaştırıldı. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile özellikle kırsaldaki küçük işletmelerin korunması amaçlanıyor.

2 BİNİN ALTINDAKİ YERLER KAPSAMDA!

Türkiye'de yaklaşık 300 bin esnafın basit usul yerine gerçek usulde vergilendirilmesini öngören düzenlemede, büyükşehirlerde mahalleye dönüşen köy ve beldeler kapsam dışına çıkarıldı. Karara göre nüfusu 2 binin altında olan bazı köy ve beldelerdeki mükellefler basit usulde kalacak.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, düzenlemenin 1 Ocak'ta yürürlüğe gireceği, amaçlanan uygulamanın özellikle kırsaldaki küçük işletmelerin korunması olduğu belirtildi.

ERTELEME-İPTAL TALEPLERİ!

Gerçek usule geçişin küçük esnafa ek yük getireceği gerekçesiyle erteleme veya iptal talepleri gündeme gelirken, ekonomi yönetiminin bu taleplere sıcak bakmadığı aktarıldı.

30 BİN ÜSTÜ İLÇELERDE GERÇEK USUL

Eylül ayında yayımlanan karara göre, büyükşehirlerde nüfusu 30 binin üzerindeki ilçelerde iş yeri bulunan marangoz, bakkal, lokanta, terzi, berber, tesisatçı gibi küçük esnaflar ile taksi ve dolmuş gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar gerçek usulde vergilendirilecek.

