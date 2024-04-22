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  4. Küflü çikolata yanıtı ile tepki çekmişti: Patiswiss CEO'u Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden ayrıldı

Küflü çikolata yanıtı ile tepki çekmişti: Patiswiss CEO'u Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden ayrıldı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.04.2024 13:40
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Patiswiss'in CEO'u Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, görevinden ayrıldığını duyurdu. Tunaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

Küflü çikolata yanıtı ile tepki çekmişti: Patiswiss CEO'u Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden ayrıldı

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, küflü çikolata paylaşımına verdiği yanıtın ardından, görevinden ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunaoğlu, "Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

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"HATALI CEVABIN SAVUNMASI YOK"

Tunaoğlu şu ifadelerle istifasını açıkladı:

"Her şeyin önüne koyduğum tüketicilerimizden birini, hatalı bir cevapla üzdüm. Özellikle her geçen yıl kadın istihdamını artırmayı, iş hayatındaki eşitliğini savunmayı kendine misyon edinmiş biri olarak hemcinsime vermiş olduğum hatalı cevabın savunması olmayacağını elbette biliyorum. Bu yaptığımın çok yanlış bir davranış olduğunu kabul ediyor, yaşanan bu tatsız hadise nedeniyle başta kendisinden sonrasında da tüm tüketicilerimizden ve değerli kamuoyundan samimi bir şekilde özür diliyorum.

Samimi özrümün bir yansıması olarak bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.

Görev değişikliği yönetim kurulunun kararıyla hızlıca ilan edilecektir.”

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Anahtar Kelimeler:
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