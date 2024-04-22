Küflü çikolata ortalığı karıştırdı! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun tüketiciye yanıtı olay yarattı... Önce "Karşında biz varız" deyip tehdit etti, sonra özür diledi

Linkedin’de bir kullanıcı, aldığı Patiswiss marka çikolataların küflendiğine ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. üstelik son tüketim tarihine daha var Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var” diye yazdı. Paylaşımına Patiswiss’in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketledi.

TUNAOĞLU'NUN YANITI OLAY OLDU: HAYDİ KOLAY GELSİN SİZE

Tunaoğlu ise bu paylaşıma, ürünlerinin küflenmeyeceğini savunarak sert bir dille cevap verdi:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim :) Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vsden neler isteyeceğinden herkes habersiz :):) Ayrıca!!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasında ki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim…"

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu sert yanıt sosyal medyada büyük yankı buldu ve tüketici hakları savunucuları tarafından endişeyle karşılandı. Tüketici haklarının korunması ve şirket yöneticilerinin tüketici şikayetlerine nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

'ÖZÜR' AÇIKLAMASI YAYIMLADI

Sosyal medyada söz konunun gündem olmasından sonra Patiswiss markasının sahibi Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, yaptığı paylaşımı silerek bir özür açıklaması yayınladı.

Tunaoğlu yaptığı son paylaşımda dil bilgisi ve yazım yanlışlarından dolayı kendisinin yanlış anlaşıldığını belirtti:

"Valla büyük yanlış anlaşılma mı oldu, ben mi yanlış anlattım bilmiyorum. Ama çok özür dilerim sizi de meşgul ettiğim için. Beni biliyorsunuzdur bence. Tek demek istediğim ürünün herkes arkasında bize gönderseniz çözerdik, markaya zarar verecek bir posta gerek yoktu derken... İmla bilgimin gücü de eklenince ben vermişim gibi duruyor. Neyse bizim avukatlar benim içinde bir şeyler düşünecektir. Sonuçta yönetim kurulu ile yönetiyoruz şirketi razıyım sorun yok. Tek derdim en iyi ürün en iyi fiyat. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Gıda dışı markalarım, girişimlerim dahil. Sevgilerimle. Şimdiden imla ve yazım yanlışlarım için özür dilerim, sosyal medya uzananlarımın mesai saatleri dışında çalıştırmak istemiyorum:( Zaten olanlara eminim çok üzüldüler. Düzelteceklere, bana koşulsuz, ücretsiz eğitim vereceklere de teşekkür ediyorum."

FİRMANIN RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Linkedin üzerin Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yorumunun sosyal medyada gündem olasından sonra firma da resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir özür mesajı yayınlandı.

Patiswiss hesabı üzerinden yapılan paylaşım:

Patiswis hesabından paylaşılan özür metnini eleştirilerin odağında olan CEO Tunaoğlu da aktif kullandığı hesabı üzerinden paylaştı.

Tunaoğlu Linkedin hesabından yaptığı bir başka paylaşımda diğer şirket yöneticileri gibi olmadığını belirterek farklı olduğunu vurguladı. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu eleştirilerin ardından yaptığı bu paylaşımda farklı olmasını sevdiğini yazdı. Yaptığı bu paylaşımı daha sonra Linkedin hesabından kaldırdı.

Sosyal medya kullanıcıları ise CEO Tunaoğlu ve Patiswiss hesaplarının yorumlara kapatıldığını fark etti.

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR?

Elif Aslı Yıldız, elektrik elektronik mühendisliği mezunu bir girişimci olarak Ankara'da başladığı iş hayatını, Patiswiss Çikolata markasıyla uluslararası alana taşıdı. Yıldız, Ankara'da 200 metrekarelik bir pastane alarak kurduğu Patiswiss ile şimdi 35 ülkeye çikolata ihraç ediyor. ABD, Rusya ve İngiltere, başta olmak üzere birçok ülkeye ürün satan şirket, yerli ve yabancı pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Patiswiss, şu anda 12 ana kategoride 450'den fazla ürün çeşidiyle tüketicilere geniş bir yelpazede çikolatalar sunuyor.

Elif Aslı Yıldız'ın eşi Sinan Tunaoğlu ise Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.







