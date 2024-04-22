FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Küflü çikolata ortalığı karıştırdı! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun tüketiciye yanıtı olay yarattı... Önce "Karşında biz varız" deyip tehdit etti, sonra özür diledi

Küflü çikolata ortalığı karıştırdı! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun tüketiciye yanıtı olay yarattı... Önce "Karşında biz varız" deyip tehdit etti, sonra özür diledi

22.04.2024 06:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, aldığı çikolataların küflü çıktığını paylaşan yapan bir tüketiciyi adeta tehdit etti. Yaptığı yorumla bir anda tepkilerin odağı haline gelen Tunaoğlu, "Karşında dev Migros ve biz varız" ifadesini kullandı. Olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; Tunaoğlu, daha sonra paylaşımını silip yanlış anlaşıldığını söyledi.

Küflü çikolata ortalığı karıştırdı! Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun tüketiciye yanıtı olay yarattı... Önce "Karşında biz varız" deyip tehdit etti, sonra özür diledi

Linkedin’de bir kullanıcı, aldığı Patiswiss marka çikolataların küflendiğine ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Bir heves aldığım kahve eşlikçilerime bakın, küflenmiş çikolataya ilk defa şahit oluyorum. üstelik son tüketim tarihine daha var Muhtemelen tedarik zinciri sürecinde muhafaza koşullarında bir problem var” diye yazdı. Paylaşımına Patiswiss’in yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nu da etiketledi.

1

TUNAOĞLU'NUN YANITI OLAY OLDU: HAYDİ KOLAY GELSİN SİZE

Tunaoğlu ise bu paylaşıma, ürünlerinin küflenmeyeceğini savunarak sert bir dille cevap verdi:

"Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim :) Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın... Bir de Linkedin’de paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın pirim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin. Baksana aşağıya ‘çöp’ falan yazanlara. Bizim avukatların marka karalama, marka değeri düşürme vsden neler isteyeceğinden herkes habersiz :):) Ayrıca!!!! Bize böyle bir durum olsa söyler telafisini istersin! Karşında senin dev MİGROS ve biz varız. Herkes ürünün öyle arkasında ki! Haydi size kolay gelsin. Avukatlarımız iletişime geçecektir sizinle ama ben kendi işimi kendim çözmeyi severim…"

2

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu sert yanıt sosyal medyada büyük yankı buldu ve tüketici hakları savunucuları tarafından endişeyle karşılandı. Tüketici haklarının korunması ve şirket yöneticilerinin tüketici şikayetlerine nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

koca2

'ÖZÜR' AÇIKLAMASI YAYIMLADI

Sosyal medyada söz konunun gündem olmasından sonra Patiswiss markasının sahibi Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, yaptığı paylaşımı silerek bir özür açıklaması yayınladı.

Tunaoğlu yaptığı son paylaşımda dil bilgisi ve yazım yanlışlarından dolayı kendisinin yanlış anlaşıldığını belirtti:

"Valla büyük yanlış anlaşılma mı oldu, ben mi yanlış anlattım bilmiyorum. Ama çok özür dilerim sizi de meşgul ettiğim için. Beni biliyorsunuzdur bence. Tek demek istediğim ürünün herkes arkasında bize gönderseniz çözerdik, markaya zarar verecek bir posta gerek yoktu derken... İmla bilgimin gücü de eklenince ben vermişim gibi duruyor. Neyse bizim avukatlar benim içinde bir şeyler düşünecektir. Sonuçta yönetim kurulu ile yönetiyoruz şirketi razıyım sorun yok. Tek derdim en iyi ürün en iyi fiyat. Son nefesime kadar vazgeçmeyeceğim. Gıda dışı markalarım, girişimlerim dahil. Sevgilerimle. Şimdiden imla ve yazım yanlışlarım için özür dilerim, sosyal medya uzananlarımın mesai saatleri dışında çalıştırmak istemiyorum:( Zaten olanlara eminim çok üzüldüler. Düzelteceklere, bana koşulsuz, ücretsiz eğitim vereceklere de teşekkür ediyorum."

3

FİRMANIN RESMİ HESABINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Linkedin üzerin Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun yorumunun sosyal medyada gündem olasından sonra firma da resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir özür mesajı yayınlandı.

Patiswiss hesabı üzerinden yapılan paylaşım:

Patiswis hesabından paylaşılan özür metnini eleştirilerin odağında olan CEO Tunaoğlu da aktif kullandığı hesabı üzerinden paylaştı.

fsdg

Tunaoğlu Linkedin hesabından yaptığı bir başka paylaşımda diğer şirket yöneticileri gibi olmadığını belirterek farklı olduğunu vurguladı. Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu eleştirilerin ardından yaptığı bu paylaşımda farklı olmasını sevdiğini yazdı. Yaptığı bu paylaşımı daha sonra Linkedin hesabından kaldırdı.

koca3

Sosyal medya kullanıcıları ise CEO Tunaoğlu ve Patiswiss hesaplarının yorumlara kapatıldığını fark etti.

ELİF ASLI YILDIZ TUNAOĞLU KİMDİR?

Elif Aslı Yıldız, elektrik elektronik mühendisliği mezunu bir girişimci olarak Ankara'da başladığı iş hayatını, Patiswiss Çikolata markasıyla uluslararası alana taşıdı. Yıldız, Ankara'da 200 metrekarelik bir pastane alarak kurduğu Patiswiss ile şimdi 35 ülkeye çikolata ihraç ediyor. ABD, Rusya ve İngiltere, başta olmak üzere birçok ülkeye ürün satan şirket, yerli ve yabancı pazarlarda büyümesini sürdürüyor. Patiswiss, şu anda 12 ana kategoride 450'den fazla ürün çeşidiyle tüketicilere geniş bir yelpazede çikolatalar sunuyor.

jghk

Elif Aslı Yıldız'ın eşi Sinan Tunaoğlu ise Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecekBakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu ile nakliye süreci 25 güne düşecek
Almanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor: Yeni yatırım fırsatları doğabilirAlmanya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor: Yeni yatırım fırsatları doğabilir
ÇAYKUR’dan ’çayınızı kendiniz toplayın’ çağrısıÇAYKUR’dan ’çayınızı kendiniz toplayın’ çağrısı
Anahtar Kelimeler:
çikolata patiswiss
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü olay yarattı!

Fenerbahçe şampiyon oldu, Dilek İmamoğlu'nun görüntüsü olay yarattı!

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı

Suriye'de sıcak saatler! ABD üssüne kamikaze İHA ve roketlerle saldırı

Küflü çikolata ortalığı karıştırdı! Önce tehdit etti, sonra özür diledi

Küflü çikolata ortalığı karıştırdı! Önce tehdit etti, sonra özür diledi

800 bin TL hibe ile kurmuştu! Artık yurt dışına ihraç yapıyor

800 bin TL hibe ile kurmuştu! Artık yurt dışına ihraç yapıyor

Peş peşe IBAN uyarıları gelmeye devam ediyor: Hukuki mağduriyetlere neden olabilir!

Peş peşe IBAN uyarıları gelmeye devam ediyor: Hukuki mağduriyetlere neden olabilir!

Adisyonu gören bir daha baktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Adisyonu gören bir daha baktı! Fiyatlar dudak uçuklattı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.