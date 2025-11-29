Kulağının üzerine yatan yandı! Milyarlarca TL tutuyor: Evi de arabayı da kaybedebilirsiniz

Her 4 evden 1'inde yardımcı personel bulunuyor. Çoğu evde çalışan personelinin sigortasız olduğu biliniyor. Ancak yardımcı personelinin sigortasının bulunmaması daha maliyetli bir hal alabilir. Personelin SGK'sının yapılmaması durumunda sadece idari para cezası ödenmiyor.

HEPSİ İŞVEREN SORUMLULUĞUNDA

İş kazası olması durumunda, bütün masraf işverene fatura ediliyor. Kazanın ölümle sonuçlanması durumunda geride kalanlara yapılacak tüm ödemeler işveren sorumluluğunda oluyor, peşin sermaye değeriyle ödenmesi gerekiyor. Kazanın yaralanma ile sonuçlanması durumunda tedavi masrafları da işveren sorumluluğunda oluyor.



SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, "Bu fatura evinizin değerini bile aşabilir; hatta arabanızdan bile olabilirsiniz" dedi.

SGK'nın yardımcı personelinin çalışma anında ölmesini iş kazası sayacağını bundan dolayı geride kalanlara bağlanacak aylıkların milyarlarca TL tutacağını söyledi.



TÜM DETAYLARI ANLATTI

SGK yaptırmanın çok basit olduğunu kaydeden Karakaş, "Kolay İşverenlik Uygulaması" ile ilgili bilgi verdi. Karakaş, süreci şu şekilde anlattı:

"Evinizde ayda 10 günden az çalışıyorsa (en yaygın durum):



Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır

Günlük prim: Sadece 17,34 TL

Ayda 9 gün çalıştırıyorsanız toplam maliyet: 156,06 TL

Her ay belge, muhasebeci maliyeti ve formalite yok!



Evinizde ayda 10 gün ve daha fazla çalışıyorsa:



Tüm SGK sigorta kolları yapılır (emeklilik + GSS + İş Kazası-Meslek Hastalığı işsizlik…)

10 gün için prim: 3.272,36TL

Tam ay için prim: 9.817,08 TL

Hâlâ formalite-muhasebe yok"



YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLAR DİKKAT

Yabancı uyruklu çalışanları 10 günden az çalıştıramayacaklarını hatırlayan Karakaş, çalışma izni detayına da dikkat çekti ve, "Kaza olursa ödeyeceğiniz rücu tutarı ve cezalarla birlikte evinizi ve arabanızı satsanız bile yetmeyebilir" dedi.