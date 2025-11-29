FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kulağının üzerine yatan yandı! Milyarlarca TL tutuyor: Evi de arabayı da kaybedebilirsiniz

Evinde yardımcı personel bulundurup sigortasını yaptırmayanlar için büyük tehlike. Ev hizmetlerinde çalışan personele sigortası yapılmadığı takdirde sadece idari para cezası ödenmiyor. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, evinde personel bulundurup sigorta işlemlerini gerçekleştirmeyenlere tüm açıklığı ile süreci anlattı. İşte detaylar...

Kulağının üzerine yatan yandı! Milyarlarca TL tutuyor: Evi de arabayı da kaybedebilirsiniz
Ezgi Sivritepe

Her 4 evden 1'inde yardımcı personel bulunuyor. Çoğu evde çalışan personelinin sigortasız olduğu biliniyor. Ancak yardımcı personelinin sigortasının bulunmaması daha maliyetli bir hal alabilir. Personelin SGK'sının yapılmaması durumunda sadece idari para cezası ödenmiyor.

Kulağının üzerine yatan yandı! Milyarlarca TL tutuyor: Evi de arabayı da kaybedebilirsiniz 1

HEPSİ İŞVEREN SORUMLULUĞUNDA

İş kazası olması durumunda, bütün masraf işverene fatura ediliyor. Kazanın ölümle sonuçlanması durumunda geride kalanlara yapılacak tüm ödemeler işveren sorumluluğunda oluyor, peşin sermaye değeriyle ödenmesi gerekiyor. Kazanın yaralanma ile sonuçlanması durumunda tedavi masrafları da işveren sorumluluğunda oluyor.
Kulağının üzerine yatan yandı! Milyarlarca TL tutuyor: Evi de arabayı da kaybedebilirsiniz 2

SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında, "Bu fatura evinizin değerini bile aşabilir; hatta arabanızdan bile olabilirsiniz" dedi.

SGK'nın yardımcı personelinin çalışma anında ölmesini iş kazası sayacağını bundan dolayı geride kalanlara bağlanacak aylıkların milyarlarca TL tutacağını söyledi.
Kulağının üzerine yatan yandı! Milyarlarca TL tutuyor: Evi de arabayı da kaybedebilirsiniz 3

TÜM DETAYLARI ANLATTI

SGK yaptırmanın çok basit olduğunu kaydeden Karakaş, "Kolay İşverenlik Uygulaması" ile ilgili bilgi verdi. Karakaş, süreci şu şekilde anlattı:

"Evinizde ayda 10 günden az çalışıyorsa (en yaygın durum):

  • Sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır
  • Günlük prim: Sadece 17,34 TL
  • Ayda 9 gün çalıştırıyorsanız toplam maliyet: 156,06 TL
  • Her ay belge, muhasebeci maliyeti ve formalite yok!
    Kulağının üzerine yatan yandı! Milyarlarca TL tutuyor: Evi de arabayı da kaybedebilirsiniz 4

Evinizde ayda 10 gün ve daha fazla çalışıyorsa:

  • Tüm SGK sigorta kolları yapılır (emeklilik + GSS + İş Kazası-Meslek Hastalığı işsizlik…)
  • 10 gün için prim: 3.272,36TL
  • Tam ay için prim: 9.817,08 TL
  • Hâlâ formalite-muhasebe yok"
    Kulağının üzerine yatan yandı! Milyarlarca TL tutuyor: Evi de arabayı da kaybedebilirsiniz 5

YABANCI UYRUKLU ÇALIŞANLAR DİKKAT

Yabancı uyruklu çalışanları 10 günden az çalıştıramayacaklarını hatırlayan Karakaş, çalışma izni detayına da dikkat çekti ve, "Kaza olursa ödeyeceğiniz rücu tutarı ve cezalarla birlikte evinizi ve arabanızı satsanız bile yetmeyebilir" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir hafta kala ortaya çıktı: Pazarlık 25–28 bin TL arasında olacak!Bir hafta kala ortaya çıktı: Pazarlık 25–28 bin TL arasında olacak!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni atamalar yapıldıResmi Gazete'de yayımlandı! Yeni atamalar yapıldı

Anahtar Kelimeler:
sgk araba konut personel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Düğmeye basıldı: ‘Ç’ organize suç örgütü çökertildi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

Hasan Şaş'tan Gedson Fernandes iddiası! G.Saray'a o transferi önerdi

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Piyasaları ilgilendiren açıklama! Merkez Bankası Başkanı Karahan duyurdu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

Danıştay'dan engellilere ÖTV kararı! 10 yıllık bekleme şartı durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.