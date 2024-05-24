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  4. Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak! SSK, Bağkur ve memur emeklileri... İlk sırada hangisi var?

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak! SSK, Bağkur ve memur emeklileri... İlk sırada hangisi var?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 10:54
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Temmuz zammı öncesi emeklilerin gündeminde Kurban Bayramı'nda yatacak bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve maaşların öne çekilip çekilmeyeceği var. Ödemeler için kulisler hareketlendi. Maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri için takvim şekillendi. SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin ödemelerinde ilk sırada SSK'lılar var. İşte detaylar...

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak! SSK, Bağkur ve memur emeklileri... İlk sırada hangisi var?

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren sürpriz... Ramazan Bayramı'nda 3 bin TL'ye yükseltilen bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı'nda da ödenecek. Bayram ikramiyesinde artış beklentisi olsa da çalışma yapıldığına dair herhangi bir bilgi kamuoyuna yansımadı. Bayram ikramiyelerine zam umudu suya düşerken emekliler bu kez ödemeleri ne zaman alacağını merak etmeye başladı.

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Kurban Bayramı'nın emekli maaşı ödeme takviminden önce olması sebebiyle emekliler maaşlarının da ikramiyelerle ödenmesini talep etti.

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BİR DEFAYA MAHSUS

CNN Türk'te yer alan habere göre, emekli maaşlarının normal tarihinden önce ödenmesi karar verildiği belirtildi. Haziran ayında ödenecek maaşlar normalde 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılırken, bu kez bir defaya mahsus olmak üzere öne alınacak.

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İKRAMİYELER İÇİN KONUŞULAN TARİH

Bayram ikramiyesiyle birlikte emeklilerin bu ödemeleriyle ilgili en muhtemel tarihler ise 10-14 Haziran arasında olacak.

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İLK ÖDEME SSK'LILARA

İlk olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri, ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına ödemeler yapılacak. Daha önceki bayramlarda da emeklilerin maaş ödemeleri erkene çekilmişti.


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