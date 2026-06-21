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Kulisler hareketlendi: En düşük emekli maaşında öne çıkan rakam

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz zammı öncesi milyonlarca emeklinin beklediği en düşük emekli aylığında kulislerde konuşulanlar merak ediliyor.

Kulisler hareketlendi: En düşük emekli maaşında öne çıkan rakam
Hande Dağ

Milyonlarca emekli, Temmuz zammının kesinleşmesi için Haziran ayının enflasyon verilerini bekliyor. En düşük emekli maaşı için gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki, kulislerde konuşulan rakamlar ne? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam hesabında son durum...

Kulisler hareketlendi: En düşük emekli maaşında öne çıkan rakam 1

Show Haber'de yer alan habere göre; geri sayım sürerken Ankara kulisleri çok hareketlendi. Pek, en düşük emekli maaşında öne çıkan rakam ne?

Kulisler hareketlendi: En düşük emekli maaşında öne çıkan rakam 2

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16,61'lik zammı garantilemişti. Haziran ayının rakamlarıyla birlikte bu zam oranı netlik kazanacak ve 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Kulisler hareketlendi: En düşük emekli maaşında öne çıkan rakam 3

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 18 olması beklendiği ifade edilirken bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylığına doğrudan yansıyor. Memur ve memur emeklisinin zam oranının ise yüzde 14 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.

Kulisler hareketlendi: En düşük emekli maaşında öne çıkan rakam 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öte yandan yaklaşık 4 milyon emekli ise en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını merak ediyor. Öne çıkan formülün tıpkı geçen senelerde olduğu gibi 6 aylık enflasyon farkının doğrudan en düşük emekli aylığına yansıması olduğu belirtildi. Bu durumda yüzde 18'lik enflasyon farkı taban maaşa yansırsa en düşük emekli aylığının 23 bin 600 liraya çıkacağı aktarıldı.

Kulisler hareketlendi: En düşük emekli maaşında öne çıkan rakam 5

En düşük emekli maaşı için yasal düzenleme gerekiyor. 3 Temmuz'dan sonra kanun teklifinin Meclis'e sunulacağı belirtilirken zam teklifinin 24 bin TL'ye yuvarlanmasının da ihtimaller arasında olduğu aktarıldı.

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