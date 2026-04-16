FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kullanılmayan Abonelikleri İptal Etmek Yıllık Kazanca Ortalama Ne Kadar Etki Yapar?

Dijital platformlar, uygulamalar ve üyelikler... Farkında olmadan en çok para harcadığımız alanlar abonelikler! Başta ücretleri gözümüze batmasa da bir süre sonra bütçeyi ciddi şekilde etkiliyorlar. Peki, kullanmadığımız abonelikleri iptal edersek ne olur?

1. Küçük ödemeler birikir, toplamı şaşırtır.

Aylık az bir miktar olduğu düşünülen abonelik ücretleri önemsiz görülebilir. Fakat yıllık bazda düşünün! Diyelim ki, üç tane kullanmadığınız aboneliği iptal ettirdiniz. Onlara ödediğiniz miktarların birikiminize ekleyin. Yıllık olarak düşündüğünüz zaman minik olarak gördüğünüz paranın güzel bir birikime yol açacağını göreceksiniz!

2. Otomatik ödeme tuzağından kurtulursunuz.

Aboneliklerin en tehlikeli yanı... Kart bilginizi bir kere girdikten sonra sistem sürekli olarak çekim yapmaya başlar. Kontrolünüz dışında gerçekleşen bu durum aylarca sürebilir. Fark etmeden para kaybedebilirsiniz. Hele ki kullanılmayan bir platform ise durum daha üzücü olabilir... Bu yüzden belli aralıklarla hesaplarınızı kontrol etmelisiniz! Kontrol etme alışkanlığı bütçenize olumlu olarak etki edecektir.

3. Bütçenizin sessizce tüketilmesine izin vermezsiniz.

Film, müzik, oyun ve nice uygulamalar... Bunlara abone olmak günümüzde çok popüler bir durumda. Hatta birçok kişi birden fazla platforma abone oluyor. Başta hepsini aktif bir şekilde kullansa da bir süre sonra kullanılmamaya başlanıyor. Bu durum farkında olmadan bütçeyi eritmeye başlar. Size bir şey katmayan bir platforma farkında olmadan para ödemiş olursunuz. Aboneliklere bakarak gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını inceleyerek hareket edin!

4. Psikolojik olarak rahatlarsınız.

Geri planda duran abonelikler size baskı yapar. Gereksiz harcamalar sadece maddi değil, aynı zamanda insanı psikolojik olarak da etkiler. Sürekli sizden çıkan bir para var ve bu para karşılığında bir hizmet almıyorsunuz... Aboneliği iptal ettikten sonra psikolojik olarak rahatlarsınız. Artık finansal farkındalığınız başlamış olur ve kendinizi daha planlı hissedersiniz.

5. Gereksiz harcamalardan kurtarılan paralar yatırıma dönüşebilir.

Bir aboneliği iptal ettikten sonra elinizde kalan para boşa gitmek zorunda değil. Bu miktarla birikim yapabilir ya da yatırım için kullanabilirsiniz. Küçük bir miktar gibi görünse de düzenli bir ilerleme ile büyük farklar yaratabilir! Finansal olarak kendinizi rahat hissetmeye başlar, ekonomik özgürlüğünüze de katkı sağlar.

6. Ücretsiz seçenekleri görmeye başlarsınız.

Ücretli hizmetlerin ücretsiz alternatifleri olduğunu görmeye başlayabilirsiniz. Böylece gereksiz harcamalar azalır ve ücretsiz seçeneklerle de ilerleyebilirsiniz. Aynı hizmeti az bir maliyetle halletmenin de yollarını görebilirsiniz. Bu farkındalık ekonomik olarak sizi iyi hissettirir!

7. Aile bütçesine de olumlu etki eder.

Eğer birden fazla kişinin abonelik kullandığı bir evde yaşıyorsanız maliyetin daha fazla olduğunu biliyorsunuzdur. Ortak kullanım planlarına bakabilir ya da iptallerle gereksiz yükten kurtulabilirsiniz. Küçük görünen bir değişiklik olsa da toplamda büyük bir etkisi olur. Özellikle kalabalık bir aile ise bu etki daha belirgin olur!

8. Alışkanlıkların değişmesini sağlar.

Abonelikleri gözden geçirerek hareket etmek genel olarak harcama alışkanlıklarına dokunabilir. Nerelere gereksiz para harcandığı fark edilerek hareket edilir. Bu sayede bilinçli tüketime geçiş yapılır! Bu farkındalık sayesinde harcamalar daha planlı bir şekilde olur ve bütçe sağlıklı bir şekilde yönetilebilir!

Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.