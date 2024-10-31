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Kültür Bakanı Ersoy Haydarpaşa ve Sirkeci için tarih verdi! 'Asla AVM olmayacak!'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.10.2024 14:57
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İstanbul'un gözbebeği ve tarihi sembollerinden biri olan Haydarpaşa Garı ilk önce çatısında çıkan yangın ve daha sonrasında da başlatılan arkeolojik çalışmalar nedeniyle bir süredir kapalı. Haydarpaşa'nın AVM olacağına yönelik iddialara ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yanıt verdi. Bakan Ersoy, "Asla AVM ve otel olmayacak" dedi.

Kültür Bakanı Ersoy Haydarpaşa ve Sirkeci için tarih verdi! 'Asla AVM olmayacak!'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy turizm verilerinin yanı sıra Haydarpaşa ve Sirkeci garları hakkında da açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci tren garında asla AVM ve otel olmayacak" diye konuştu.

haydarpaşa

"ASLINA UYGUN OLARAK İNŞA EDİLECEK"

Haydarpaşa ve Sirkeci tren garına ilişkin de bilgi veren Bakan Ersoy, "Haydarpaşa, aslına uygun olarak inşa edilecek. Burada demiryolu ve tren taşımacılığı devam edecek. Sirkeci Garı’nda da çalışmaların tamamlanmasının ardından şu anda atıl durumda olan tescilli yapılar Göç Müzesi, Tematik Müze, resim galerisi gibi yapılar kültür sanat kapsamında kullanılacak. Sirkeci Garı’nda çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Avrupa yakasında bölge tarihinin izlerinin gelecek nesillere aktarılması sağlanacak" şeklinde konuştu.

2026 YILI EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Bakan Ersoy, "2026 Ekim ayında, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Haydarpaşa ve Sirkeci Kültür vadilerini İstanbulluların hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

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