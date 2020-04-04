Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tek tek açıkladı! İşte yapılan yeni düzenlemeler

Bakan Ersoy'un "desteklerimizle yanınızdayız" notuyla paylaştığı düzenlemeler şöyle:

İç hava yolu taşımacılığında %18 olan KDV oranı; nisan, mayıs ve haziran ayları için %1’e indirildi.

Kısa çalışma ödeneğinde çalışma şartı 450 güne, hizmet şartı ise 60 güne düşürüldü. Askıdaki personelin kısa çalışma ödeneği hakkında faydalanması sağlandı. Asgari ücret desteği 2020 sonuna kadar uzatıldı.

İhracatçı ve döviz kazandırıcı faaliyeti bulunan firmaların Eximbank kredileri için KGF kefalet oranı %100’e çıkarıldı. Kullanılacak toplam kredi miktarı da artırıldı.

İşçi çıkarmayan turizm firmaları için kamu bankaları ile programa katılan bankalardan 6 ay ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ve %7,5 faiz ile KGF kefaletli ‘işe devam kredisi’ kullanma hakkı tanındı.

Yeni sezonda yapılacak yardımların üst limitlerini ve yardım yapılacak özel tiyatro sayısını artırıyoruz. Başvurularını temmuz, yeni sezon ödemlerini ise eyül ayı olmak üzere öne çekiyoruz.