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Kumarın başkentine şok! Gelirler düştü, 20 yılın en büyük...

07.02.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bulunan Las Vegas ile birlikte dünyanın en büyük kumar merkezi olarak kabul edilen Macau'nun kumarhane gelirleri yılın ilk ayında düşüş gösterdi. Ayrıca ülkede 20 yılın en büyük reformu için adım atılarak kumarhane lisanslarının süresini yarıya indirecek ve uzatma sürelerini kısaltacak.

Kumarın başkentine şok! Gelirler düştü, 20 yılın en büyük...

Çin'in Macau özel yönetim bölgesinin kumar gelirleri yılın ilk ayında düşüş gösterdi.

Macau Oyun Kontrol ve Koordinasyon Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, kumar gelirleri Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 6,34 milyar pataca (MOP) olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında gelirler 8,02 milyar MOP olmuştu.

Macau'da 2020 yılında gelirler yüzde 79,3 düşüşle 60,44 milyar MOP olmuştu.

20 YILIN EN BÜYÜK REFORMU

Öte yandan Makao Yasama Meclisi, Çin bölgesinin kumarhane firmaları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırma ve sözde çöp operatörlerini dizginleme hedefi hakkında ayrıntılı bilgi veren merakla beklenen bir kumar yasa tasarısının taslağını geçtiğimiz haftalarda yayınladı.

Yasa haline gelmesi için yasa koyucuların onayına ihtiyaç duyulurken önerilen değişiklikler yirmi yıldaki en büyük reform olarak adlandırılıyor. Bu da lisanslarının sona ermesinden önce milyarlarca dolarlık kumarhane operatörleri için zemin hazırlıyor.

Macau, ABD'de bulunan Las Vegas ile birlikte dünyanın en büyük kumar merkezi olarak kabul ediliyor. Macau ciro bakımından dünyanın en büyük kumarhane pazarı. 20 Aralık 1999 tarihine kadar Portekiz'e bağlı sömürge olan Macau, bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi oldu.

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