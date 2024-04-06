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Kur Korumalı Mevduat için Resmi Gazete'de karar! Tarih değişti: Döviz dönüşümlü KKM hesapları artık...

06.04.2024 07:21
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Kur Korumalı Mevduat hesapları için yeni karar açıklandı. Resmi Gazete'de döviz dönüşümlü KKM hesapları için tarihin uzatıldığı duyuruldu.

Kur Korumalı Mevduat için Resmi Gazete'de karar! Tarih değişti: Döviz dönüşümlü KKM hesapları artık...

Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta yeni karar Resmi Gazete'de ilan edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikleri içeren tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kur Korumalı Mevduat Hesabı kapsamında, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Mart 2024 itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

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ALTIN HESAPLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin altın, döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için daha önce belirlenen tarihlerde herhangi bir güncelleme yapılmadı.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru üzerinden gerçekleştirilecek.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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