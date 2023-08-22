Kur Korumalı Mevduat kararı sonrası en kritik hamle! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor… Uzmanlar ‘farklı bir senaryo olsaydı’ diyerek açıkladı: ‘Eski alışkanlıklar devam ediyor’

Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verilmişti. Kararın ardından gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’na (PPK) çevrildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bu kapsamda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 24 Ağustos Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5 düzeyine yükseltmişti.

“ESKİ ALIŞKANLIKLAR DEVAM EDİYOR”

Ekonomi Gazetesi’ne konuya ilişkin konuşan bankacılık sektörü kaynakları, faizlerde 250 baz puanlık artış yerine daha farklı bir senaryo olsa idi Merkez Bankası’nın KKM hamlesine gerek kalmayacağını vurguladı. Kaynaklar, yeni ekonomi yönetiminin bu hamlesinin eski alışkanlıkların devam ettiğini gösterdiğine işaret ederek Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’lerinde artış trendinin de devam edeceğini kaydetti.

PPK TOPLANTISINDAKİ MESAJLAR TAKİP EDİLECEK

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek de AA’ya yaptığı açıklamasında, "KKM'den çıkış ve klasik TL mevduat ürününe geçişin yolu bir şekilde açılmak zorundaydı. TCMB de gördüğümüz kadarıyla bu süreci başlattı” ifadelerini kullanarak, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve paydaşların ikna edilmesinin çok daha önemli olduğunu vurguladı. Gödek, Perşembe günü gerçekleşecek olan PPK toplantısından alınacak sinyallerin bu kapsamda yol gösterici olabileceğini söyledi.



