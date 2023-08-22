FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kur Korumalı Mevduat kararı sonrası en kritik hamle! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor… Uzmanlar ‘farklı bir senaryo olsaydı’ diyerek açıkladı: ‘Eski alışkanlıklar devam ediyor’

Kur Korumalı Mevduat kararı sonrası en kritik hamle! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor… Uzmanlar ‘farklı bir senaryo olsaydı’ diyerek açıkladı: ‘Eski alışkanlıklar devam ediyor’

22.08.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son toplantısında politika faizini yüzde 17,5 seviyesine yükselten Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için getirdiği sınırlamanın ardından en kritik kararını 24 Ağustos Perşembe günü açıklayacak. Merkez Bankası’nın bu ay faizleri 250 baz puan arttırması beklenirken uzmanlar, faiz artırım beklentisinde daha farklı bir senaryo olsa idi bankanın KKM hamlesine gerek kalmayacağını vurguladı. Alınan kararın eski alışkanlıkların devam ettiğini gösterdiğine işaret ettiler.

Kur Korumalı Mevduat kararı sonrası en kritik hamle! Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor… Uzmanlar ‘farklı bir senaryo olsaydı’ diyerek açıkladı: ‘Eski alışkanlıklar devam ediyor’

Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verilmişti. Kararın ardından gözler bir kez daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’na (PPK) çevrildi.

cats

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bu kapsamda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 24 Ağustos Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5 düzeyine yükseltmişti.

MERKEZ BANKASI (16)

“ESKİ ALIŞKANLIKLAR DEVAM EDİYOR”

Ekonomi Gazetesi’ne konuya ilişkin konuşan bankacılık sektörü kaynakları, faizlerde 250 baz puanlık artış yerine daha farklı bir senaryo olsa idi Merkez Bankası’nın KKM hamlesine gerek kalmayacağını vurguladı. Kaynaklar, yeni ekonomi yönetiminin bu hamlesinin eski alışkanlıkların devam ettiğini gösterdiğine işaret ederek Türkiye’nin 5 yıllık iflas risk primi CDS’lerinde artış trendinin de devam edeceğini kaydetti.

MERKEZ BANKASI (2)

PPK TOPLANTISINDAKİ MESAJLAR TAKİP EDİLECEK

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek de AA’ya yaptığı açıklamasında, "KKM'den çıkış ve klasik TL mevduat ürününe geçişin yolu bir şekilde açılmak zorundaydı. TCMB de gördüğümüz kadarıyla bu süreci başlattı” ifadelerini kullanarak, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve paydaşların ikna edilmesinin çok daha önemli olduğunu vurguladı. Gödek, Perşembe günü gerçekleşecek olan PPK toplantısından alınacak sinyallerin bu kapsamda yol gösterici olabileceğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’ Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’
Türkiye'nin altını için dikkat çeken açıklamaTürkiye'nin altını için dikkat çeken açıklama
Toplu sözleşmede dördüncü randevu bugünToplu sözleşmede dördüncü randevu bugün
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.