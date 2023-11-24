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Bakan Şimşek'ten KKM hesaplarında vergi istisnası açıklaması: "Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak"

24.11.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına kurumlar vergi istisnası süresinin önümüzdeki yıl yeniden değerlendirileceğini belirtti. Bakan Şimşek ayrıca yerel seçimler sonrasını işaret ederek Türkiye'ye fon akışının "ciddi bir şekilde" artacağını ifade etti.

Bakan Şimşek'ten KKM hesaplarında vergi istisnası açıklaması: "Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak"

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında vergi istisnası süresi önümüzdeki yıl tekrar değerlendirmeye alınacak. Gelişmeyi Bakan Şimşek duyurdu.

Bloomberg'e konuşan Bakan Şimşek'in dikkat çeken bir açıklaması da "Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye’nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye’ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak." şeklindeydi.

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Şimşek ayrıca kamu bankalarına sermaye artırımının gündemde olmadığını kaydetti.

"DÖVİZ KURUNDA HEDEFİMİZ YOK"

Döviz kurundaki seyri değerlendiren Bakan Şimşek belirli bir kur hedeflerinin olmadığını, kur rejiminin dalgalı olduğunu ifade etti:

"Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1,4’üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık şu anda sağlanmış durumda. Analistler tartışmaları eğer temel göstergeler üzerinden yapacaksa, bu hususu da kaçırmamaları lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Kur Korumalı Mevduat
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