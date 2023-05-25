FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kur Korumalı Mevduat’ta bankaların yarışı başladı: 1.5 milyon TL getir, 75 bin TL nakit götür! Faizlerin yanında yüzde 5 prim…

Kur Korumalı Mevduat’ta bankaların yarışı başladı: 1.5 milyon TL getir, 75 bin TL nakit götür! Faizlerin yanında yüzde 5 prim…

25.05.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında 18 haftadır üst üste artış sürerken, bankalardan yeni hamle geldi. Bankalar müşterilerini daha fazla KKM’ye yönlendirmek ve ürünün cazibesini daha da artırmak için artık sadece faizleri değil primleri de artırıyor. KKM hesaplarında primler yüzde 5’e yaklaşmış durumda.

Kur Korumalı Mevduat’ta bankaların yarışı başladı: 1.5 milyon TL getir, 75 bin TL nakit götür! Faizlerin yanında yüzde 5 prim…

Kredi faizleri yüzde 60’a, mevduat faizleri ise yüzde 40’a dayanırken, Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) ise 18 haftadır üst üste yükseliş yaşanıyor. Faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından gaza bazan mevduatlar 2 trilyon 346 milyar liraya ulaşırken yeni zirve de görüldü.

Bir süreden beri gelen regülasyonlar, hem bankacılık sektöründe hem iş dünyasında yoğun pazarlıkların yaşandığı bir sürecin kapılarını açtı. KKM’de müşterinin mevduatına göre faiz de ve primde bankalar kesenin ağzını açarken kredi tarafında da avantajlı ürünlerle müşteri yarışına girdi.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60’a dayandı İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60’a dayandı

KKM'DE PRİMLER YÜZDE 5’E ULAŞTI

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, müşterilerini KKM’ye yönlendirmek isteyen bankalar verdikleri primleri artırmaya başladı. Liralaşma stratejisi kapsamında KKM hesaplarının özendirilmesi çabasında bugün gelinen noktada altın ve döviz dönüşümlü KKM hesaplarında primler yüzde 5’lere ulaşmış durumda. Bu kapsamda örneğin 1,5 milyon TL değerindeki altın hesabının KKM’ye dönüştürülmesi karşılığında banka müşterinin hesabına 75 bin TL nakit prim yatırıyor.

Bunun dışında yüzde 40’lara yakın faiz oranları da müşterilere sunuluyor. KKM’nin devreye alındığı hafta yani 24 Aralık 2021 haftasında 238,9 milyar dolar olan Döviz Tevdiat Hesaplarının (DTH) büyüklüğü 12 Mayıs 2023 haftasında 185,6 milyar dolara geriledi.

1 (138)

Faiz indirimleri öncesindeki son iki yıllık süreçte yabancı mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 50-55 aralığında seyrediyordu. Faiz indirimleri ile birlikte insanların hızla dövize yönelmesi, bu payı yüzde 65’e kadar yükseltti. KKM’nin uygulanmaya başlaması ile birlikte bu pay hızla azaldı ve 2023 Mart ayı itibariyle bu pay yüzde 42’ye geriledi.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 40'I AŞTI

Mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki makas ise açılmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre TL mevduat faizlerinde uygulanan azami faiz oranları en son açıklanan mart ayı verilerine göre yüzde 40'ı buldu. Yılın ilk ayında yüzde 30 faiz getirisi sunan 1 yıl ve daha uzun vadeli TL mevduatta uygulanan azami faiz martta yüzde 40'a çıktı. 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda azami faiz oranı yüzde 39,5'e yükselirken, 1 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz ise yüzde 38 seviyesinde. 3 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz oranı ise 12 Mayıs haftasında yüzde 30,47'e kadar çıktı.

1 (135)

5 Mayıs haftasında faiz yüzde 29,05 olarak gerçekleşmişti. 12 Mayıs haftası verilerine göre ihtiyaç kredisinde uygulanan faiz oranı son iki ayda hızla yükselerek yüzde 34'ü aştı. Tüketici kredisinde faiz ise yüzde 30 sınırında bulunuyor. Politika faizi ise yüzde 8,5 seviyesinde.

KREDİ FAİZLERİ DALGALANIYOR

Geçen hafta yaşanan gelişmelerden sonra nakit avans ve KMH’da sınırlar kaldırılsa da vatandaşın ihtiyaç kredi talebi yüksek seyrediyor. Konut ve taşıtta frene basan bankalar ihtiyaç kredisinde ise regülasyon nedeniyle kredi faizlerini çok sık değiştirebiliyor.

iStock-1429016490

Bazı bankalarda gün içinde şubeden alınan ihtiyaç kredisi faizi kişinin gelirine ve notuna göre değişmekle birlikte 1 puandan fazla oynama gösterebiliyor. Bankacılar buna neden olarak gelen talebi karşılarken tahvil alımı zorunluluğu nedeniyle talebi kesmek için faizin yukarı çekildiğini, talep normalleştiğinde ise piyasa şartlarına geri dönüldüğünü anlattı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışmasıBankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması
Altın fiyatları için kuyumculardan seçim sonrası tahminiAltın fiyatları için kuyumculardan seçim sonrası tahmini
Benzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyorBenzine ‘kur’ zammı! Motorinden sonra bu gece o da değişiyor
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

Emekli ve memur zammı için 7 maddeli artış formülü!

4.500 TL verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

4.500 TL verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altın fiyatları için kuyumculardan seçim sonrası tahmini

Altın fiyatları için kuyumculardan seçim sonrası tahmini

5 milyon liralık evden çıkanlar görenleri şoke etti

5 milyon liralık evden çıkanlar görenleri şoke etti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Cani anne yeni doğan bebeğini çöp kutusuna atıp kaçtı

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.